Корреспондент «Известий» рассказал о меню на встрече представителей стран АТЭС

Основным блюдом на обеде гостей саммита стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) станет запеченная черная треска с шафраном. Об этом 16 ноября сообщил корреспондент «Известий» Николай Мастеров.

По словам журналиста, побывавшего в зале, где будет проходить ужин по случаю встречи лидеров стран АТЭС, гостям предложат курс из трех блюд, в том числе фамильный томатный тартин, запеченную на сковороде черную треску с шафраном и соусом «Неджано», а также бретонский пирог с тыквой и пряностями.

Ранее в этот день американский президент Джо Байден в ходе саммита АТЭС заявил, Азиатско-Тихоокеанский регион будет оказывать наибольшее влияние на рост мировой экономики в ближайшие 30 лет. По словам президента США, решения о будущем экономики этого региона «отразятся по всему миру».

Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС) — это торгово-экономический форум с участием 21 страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), среди которых США, Китай, Россия, Япония, Мексика и другие. В 2023 году мероприятие проходит с 11 по 17 ноября в американском Сан-Франциско. Российскую делегацию на саммите возглавляет вице-премьер РФ Алексей Оверчук.