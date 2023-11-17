Дворцовый разворот: как жена Петрова победила Романа Полански

В центре столицы, в кинотеатре «Москва» на Охотном Ряду, 16 ноября состоялась, пожалуй, одна из самых громких премьер этого года. Скандальный релиз фильма Романа Полански «Дворец», одну из главных ролей в котором сыграл Александр Петров, посетил весь московский бомонд — от актеров и певцов до модельеров и блогеров. Сам же Петров появился в компании своей новой жены Виктории, а также мамы и двух сестер. «Известия» тоже побывали на премьере.

Красной дорожкой

Мировая премьера гротескной комедии о миллениуме состоялась в рамках Венецианского кинофестиваля. Сам Полански представлять ее на смотр в начале сентября не приехал, как и в кинотеатр «Москва», где в четверг прошла российская премьера картины. По сюжету фильма в элитный швейцарский отель «Дворец» приезжают богачи самых разных мастей, бандиты и эскортницы — здесь они встречают 2000 год и прячутся от конца света. Одним из главных героев стал русский бандит, которого сыграл Александр Петров.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Одна из самых муссируемых этой осенью тем в категории сплетен — это вовсе не работа Петрова с Полански, а его неожиданный брак. Актер женился в середине сентября, и всё бы ничего, но избранницей стала не Стася Милославская, с которой Петров состоял в отношениях с 2019 года. Сам актер оповестил фанатов в соцсетях, что женился на 22-летней Виктории спустя несколько свиданий, а познакомились они случайно, на улице. «Когда она — понимаешь в секунду», — написал актер.

По слухам, Милославская узнала о расставании за несколько минут до публикации фото Петрова из ЗАГСа, но сама актриса это не подтверждает. Поклонники разделились на два лагеря: одни рады за кумира и верят в любовь с первого взгляда, другие же подозревают молодую жену Петрова в шантаже и даже в привороте. За всё это время Петрова ни разу не видели с Викторией на светском мероприятии, поэтому их совместное появление на премьере «Дворца» — дебют супруги актера на красной дорожке. Свою свадьбу Петров комментировать отказался, а жену довольно быстро увел от камер . Впрочем, мать актера и две его сестры вдоволь погуляли по красной дорожке перед камерами.

Российский актер Александр Петров впервые вышел на красную ковровую дорожку со своей женой Викторией Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Помимо звездной пары на дорожке засветились: дизайнер Алена Ахмадулина, визажист Лена Крыгина, блогеры Лаура Джугелия и Мадонна Мур, стилист Влад Лисовец, актрисы Юлия Бордовских, Алла Михеева, Александра Киселева, Юлианна Караулова, Дарья Повереннова, Алена Бабенко, Екатерина Стриженова, кинопродюсер Рената Пиотровски, светские львицы Инна Жиркова и Анна Брострем, певцы Дмитрий Маликов и Надя Ручка, телеведущая Лина Дембикова, актер Анар, журналистка Евгения Милова, фотограф и экс-супруг Полины Гагариной Дмитрий Исхаков.

Ожидания и проблемы

На IMDb у фильма всего 5,1 баллов из 10, а «томатометр» и вовсе на нуле. Как отмечал кинокритик Сергей Сычев после просмотра картины в Венеции, Полански сделал «нечто настолько намеренно грубое и физиологически труднопереносимое, что пресса уже на фестивале объявила фильму тотальную войну, упражняясь в разгромных рецензиях» . Зато в трэш-картине собран довольно любопытный актерский состав, куда вошли Оливер Мазуччи, Фанни Ардан и Микки Рурк — звезды из совершенно разных опер, если можно так выразиться.

— Зарубежным критикам всегда есть что критиковать. Но мне кажется странным в принципе критиковать Полански. Я уверен и убежден, что через несколько лет, через пять лет это кино будет во всех учебниках кинематографии , — сказал «Известиям» Александр Петров.

Кадр из фильма «Дворец» Фото: polanskithepalace

Актер и друг своего коллеги по цеху Леонид Ярмольник отметил, что ждет от картины положительных эмоций. Он отметил, что «Саша Петров — очень строгий ценитель, и он больше сомневается, чем наговаривает или хвалит».

— Саша хвалил, и я почти уверен, что это будет здорово, — поделился ожиданиями с «Известиями» Ярмольник.

А по мнению директора кинопрокатной компании «Про:взгляд» Татьяны Долженко, фишка фильма как раз в том, что от Полански ждали чего-то интеллектуального и драматического.

— Мы имеем дело с тем, чего не ожидали. Это фарс, комедия, народное кино. Мы уверены, это понравится российскому зрителю. В конце концов, в этом фильме играет народный любимец Саша Петров , — сказала она «Известиям».

В России фильм выйдет в кинотеатральный прокат 23 ноября, за пару недель до новой части новогодней франшизы «Елки». По данным «Кинопоиска», на производство картины был потрачен солидный бюджет — €17 млн, при этом мировые сборы составили всего $360 тыс (это порядка €330 тыс.). Окупится ли картина в России, пока судить сложно, хотя прогнозы у кинопрокатной компании и у Петрова положительные.