Да здравствует ли «Корона»: в финале сериала показали смерть Дианы

На Netflix 16 ноября состоялась премьера шестого и последнего сезона популярного сериала «Корона». Шоу рассказывает о жизни и правлении королевы Великобритании Елизаветы II. Главной героиней сразу четырех премьерных серий стала Леди Ди. Эпизоды посвящены одному из самых громких эпизодов в истории современной королевской семьи — трагической гибели принцессы Уэльской. У критиков продолжение восторга не вызвало. Новые серии ругают за отсутствие неожиданных ракурсов, но хвалят за игру актеров. Подробнее — в материале «Известий».

Королева зрительских сердец

Вечерний Париж. Случайный прохожий, выгуливающий собаку на немноголюдной улочке у моста Альма, становится свидетелем страшной автомобильной аварии. Не будет спойлером сказать, что в катастрофе погибает принцесса Уэльская — королева людских сердец. Так начинается шестой сезон «Короны», а Диана становится одним из его главных героев.

Сериал продолжает балансировать между историческими фактами и личными драмами. Создатели сразу уносят зрителя на восемь недель назад. Диана больше не член королевской семьи, но остается главной целью вездесущих папарацци. А новый роман с Доди Аль-Файедом (сыном египетского миллиардера) — самая желанная тема. Бесконечные заголовки и фото на обложках королевскую семью, мягко сказать, не радуют. Чарльз в это время безуспешно пытается добиться, чтобы общество и мать приняли его возлюбленную Камиллу Паркер-Боулз. Все остальные члены династии в новых эпизодах в этот момент существуют как бы на фоне.

Исторический драматический сериал «Корона» сценариста Питера Моргана вышел в 2016 году. Он рассказывает о жизни и правлении Елизаветы II с момента ее свадьбы в 1947-м. По степени взросления персонажей в шоу менялись и актеры. Так, молодую королеву играла актриса Клэр Фой, которая своей миловидной внешностью влюбила в себя зрителей. Затем ее сменила Оливия Колман, что тогда казалось слишком резким (не только из-за скачка в возрасте, даже сам персонаж стал другим). Затем роль монарха перешла к Имельде Стонтон, известной по роли Долорес Амбридж в «Гарри Поттере». Она кажется максимально гармоничной в образе пожилой Елизаветы, знакомой современному зрителю.

Отдельного внимания заслуживает работа Элизабет Дебики, которая исполнила роль Дианы. Актриса максимально убедительно передала движения, мимику. Даже внешне с Дианой они похожи. Авторы, в свою очередь, точно воссоздали узнаваемые образы принцессы Уэльской, которые публиковали таблоиды. Предшественницей Дебики была Эмма Коррин, появившаяся в четвертом сезоне «Короны».

Последнее слово

Диана погибла 31 августа 1997 года в возрасте 36 лет. Жертвами автокатастрофы тогда стали также ее спутник Доди и водитель Анри Поль, чье алкогольное опьянение официально назвали причиной аварии. Хотя версий ходило много. СМИ обвиняли папарацци в преследовании машины. Создатели сериала прямо показывать пальцем на виновных не стали. Трагедию они показали аккуратно — сначала водителя, встающего из-за барной стойки, затем папарацци, следующих за принцессой, столкновение где-то вдалеке.

Зато авторы позволили себе вольность дать персонажам сказать друг другу последние слова. Один из самых спорных моментов, который просочился еще до выхода сезона, — появление призрака Дианы. Не в прямом смысле духа, который бродит по старому замку. После трагедии ее образ возникает перед глазами сначала Чарльза, а потом королевы.

«Королева холодна, Маргарет пьет, Диана — будущая мученица»

В день премьеры новый сезон заработал всего 36% поддержки критиков на портале Rotten Tomatoes. Впрочем, не сказать, что отзывы разгромные, скорее нейтральные. Ругают за то, что шоу не рассказывает чего-то особенно нового, где-то не хватает неожиданных ракурсов.

— Королева по-прежнему исполнительна, но холодна, Чарльзом по-прежнему движут непомерные амбиции и проблемы с мамой, Маргарет по-прежнему пьет, а Диана — будущая мученица. Морган легкомысленно обошелся с «Короной», позволив хорошо известной истории сделать тяжелую работу, — считает Кейли Дональдсон из TheWrap.

Обозреватель The Hollywood Reporter назвал происходящее «шатким» взглядом на роман Дианы и Доди. Критик Variety, в свою очередь, пишет о том, что события разворачиваются так, что заставляют зрителя затаить дыхание. Отмечают эксперты и блестящую игру актеров.

— Задумчивый, осторожный и сдержанный подход к одной из самых важных трагедий современной королевской семьи, — пишет Кристен Болдуин из Entertainment Weekly.

«Сериал начал раскачиваться в третьем сезоне, полностью потерял равновесие в течение следующих двух и теперь стремительно катится в пропасть, несмотря на одинаково блестящие выступления всего актерского состава, мужественно пытающегося остановить его падение», — пишет обозреватель Guardian Люси Мэнген.

Некоторые критики возлагают надежды на продолжение. Всего в финальном сезоне будет 10 серий. Он выходит в двух частях. Премьера остальных шести состоится через месяц — 14 декабря. Сложно представить, что повествование догонит сегодняшний день, когда только скандалов с принцем Гарри и Меган Маркл хватит еще на сезон. Впрочем, такой задачи, вероятно, у создателей и нет. Всё же посвящен проект правлению Елизаветы.

Сообщается, что в следующих эпизодах покажут начало отношений Уильяма и Кейт Миддлтон, а также свадьбу Чарльза и Камиллы Паркер-Боулз. Кроме того, по данным The Sun, в финале авторы отдадут дань уважения покойной королеве — в кадре появятся все три актрисы, которые играли ее в «Короне» в разное время, а также Виола Преттеджон в роли юной Елизаветы.