Квелый король: Великобритания готовится к коронации Карла III

В субботу, 6 мая, в Вестминстерском аббатстве состоится коронация Карла III. Однако не все подданные нового главы государства рады видеть его в этом статусе. Знаковое для страны событие проходит на фоне падающего авторитета монархии и внутриполитической нестабильности. Почему британцы равнодушны к Карлу III — разбирались «Известия».

Нужно больше золота

По данным портала YouGov, более 60% британцев не интересуются приближающейся коронацией Карла III. Впрочем, эти цифры отражают не столько отношение граждан к новому королю, сколько их обеспокоенность относительно ухудшающегося уровня жизни.

Индекс потребительского доверия (готовности осуществить крупные покупки прямо сейчас) в стране составляет от –38% до –30% (для сравнения: в живущей под санкциями России он равен –23%). Уровень инфляции в марте составил 10,1%, причем в продуктовом сегменте — 19,1%. Главный экономист Банка Англии Хью Пилл призвал сограждан признать тот факт, что их жизнь стала хуже, — нравится им это или нет.

Фото: Global Look Press/Xinhua/Jon Super

Всё это продолжает давить на и без того крошечный рейтинг Консервативной партии. Сейчас за консерваторов готовы голосовать от 26% до 29% избирателей, причем 65% из них считают, что партия не является консолидированной политической силой. В самом же парламенте инициировано расследование относительно возможного сокрытия премьер-министром Риши Сунаком трудоустройства его супруги в компании, которая активно зарабатывает на госзаказах. Тот факт, что на момент вступления в должность господин Сунак располагал активами на £830 млн, также не добавляет позитива в общественные настроения.

Великобритания находится в сложнейшей политической и экономической ситуации, а правящая Консервативная партия переживает системный кризис, отмечает эксперт РИСИ Анна Виловатых.

— В силу кризисных явлений эффективность политической системы и политического режима в Соединенном Королевстве является предметом острой общественной дискуссии. Всё чаще задаются вопросы о необходимости монархической формы правления. Таким образом, по всем политическим аспектам жизни Великобритания переживает очень серьезные проблемы. Это накладывается на общеевропейскую обстановку и сложнейшие геополитические изменения, которые сейчас проходит мир, — отметила она.

Вам понадобится сила

По-прежнему далек от нормализации шотландский вопрос. Глава горной страны Никола Стерджен после почти десятилетнего пребывания на должности премьер-министра (или иначе — первого министра) неожиданно подала в отставку. Официальной версии о внутрипартийных разногласиях почти никто не поверил. Новым главой правительства стал Хамза Юсуф. После неудачной попытки провести гендерную реформу, не встретившую одобрения ни среди шотландцев, ни в парламенте Великобритании, Юсуф по вступлении на должность заявил, что продолжит дело предшественницы, и с ходу пообещал новый референдум о независимости. Его лондонский визави Риши Сунак, в свою очередь, поклялся «упорно сражаться» за целостность британского королевства.

Однако результаты свежих опросов говорят о безразличном отношении жителей Шотландии к монархии и королю. Как пишет The Times, 41% шотландцев «абсолютно неинтересна» коронация, еще 31% считает ее малозначимым событием. Всего же сторонников сохранения монархии в стране меньше половины. Более того, 36% полагают, что завершение правления Елизаветы II стало бы подходящим моментом для того, чтобы Соединенному Королевству стать республикой. Однако в нынешних условиях экономического кризиса британский парламент, определяющий возможность плебисцита, не даст добро на его проведение, отмечает Анна Виловатых.

Фото: Getty Images/Chris Jackson

— Есть отказ Верховного суда, есть отказ Вестминстера. В сегодняшней ситуации, когда политический режим меняется и монархия подвергается сомнению, парламент ни за что не пойдет на то, чтобы вновь разрешить проведение референдума, — полагает эксперт.

В Северной Ирландии приверженцев сохранения Великобританией статуса королевства также меньше, чем противников, — 48% против 52%. Причем, как и в Шотландии, тенденция к изменению общественного мнения имеет отрицательный для монархии характер. 8 апреля, накануне визита Джо Байдена на ирландский остров, по улицам Белфаста и других городов автономии прошел марш, посвященный антимонархическому Пасхальному восстанию в Ирландии 1916 года. В шествии приняли участие тысячи ирландцев. Усиление сепаратизма в Северной Ирландии является прямым следствием Brexit, подчеркивает ведущий научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы Кира Годованюк.

— Установление таможенной границы между Северной Ирландией и остальной Великобританией (по Североирландскому протоколу. — «Известия») создало угрозу единства страны. Могли начаться столкновения между чувствовавшими себя преданными юнионистами и республиканцами. В итоге партия «Шинн Фейн», выступающая за единую республику Ирландия, впервые забрала большинство в парламенте Северной Ирландии. Это негативно отразилось на уровне стабильности. MI6 повысила уровень террористической угрозы. Политический кризис с некоторой вероятностью может перерасти в нечто более опасное, — комментирует собеседница.

Похожие настроения царят и в странах Британского содружества наций, главой которого является монарх. В статье Daily Mail приводятся данные опросов, проведенных среди населения всех 14 доминионов. Граждане шести из них (Канада, Австралия, Багамские острова, Антигуа и Барбуда, Ямайка, Соломоновы острова) выступают за выход из состава Содружества и республиканскую форму правления.

Народ вас не обожает

Основная претензия к монарху в Великобритании традиционно заключается в его расточительности, а Карл III, будучи принцем Чарльзом, вел весьма свободный в этом отношении образ жизни. По данным того же The Times, состояние Карла III оценивается в £600 млн, что в полтора раз больше, чем у королевы Елизаветы II (£370 млн). Впрочем, с начала осени прошлого года пиарщики королевской семьи предпринимают усилия, чтобы представить будущего короля скромным и даже прижимистым.

Например, как сообщает британская пресса, по распоряжению Карла продолжительность церемонии коронации сокращена почти в три раза, а ее содержание будет не только лаконичным, но и скромным. Согласно пресс-релизу, она будет соответствовать «духу нашего времени», а также «отражать роль монарха сегодня и в будущем».

Фото: REUTERS/Henry Nicholls

Кроме того, новый король, как сообщается, теперь большой сторонник инклюзивности и экологической повестки. Всё потому, что в годы правления Елизаветы его неоднократно обвиняли в пренебрежении природой. Журналисты подсчитали, что с 2015 по 2021 год принц Уэльский налетал 124 тыс. миль, потратив на путешествия более £2,5 млн.

Огромное значение с точки зрения репутации монарха имеет нестираемая из его прошлого история принцессы Дианы. По разным данным, от 20% до 39% верят в неслучайность ее гибели, а более половины из тех, кто считает аварию в парижском тоннеле Альма подстроенной, обвиняют в этом королевскую семью. По этой причине на протяжении многих лет после трагедии Карл был вынужден конкурировать за статус «предпочтительного короля» со своим сыном Уильямом.

Карл III изначально уступал в популярности другим членам королевской семьи, а ныне с большим отрывом проигрывает принцу Уильяму, однако это обстоятельство не имеет большого влияния на рейтинг монархии, считает Кира Годованюк.

— Принц Уильям и Кейт Мидлтон являются безоговорочными «хедлайнерами» британской монархии. Молодежь в меньшей степени испытывает интерес к монархии, более возрастные поколения относятся к королевской семье с большим уважением. И всё же на сегодняшний день британцы в большинстве своем остаются монархистами, — отметила собеседница.

Дискуссии о будущем монархии поднималась и ранее, но после выхода Великобритании из Евросоюза они получили новый импульс, отмечает Анна Виловатых.

Король Карл III Фото: Getty Images/WPA Pool/Yui Mok

— Монархия для британцев — это во многом символ. И на протяжении десятилетий она ассоциировалась у населения с личностью Елизаветы II. Королева ушла из жизни, остальные представители ее семьи авторитет монархии не особенно поддерживают. Важной точкой стал референдум по Brexit, разделивший британское общество. Именно тогда пошли первые разговоры о необходимости изменения формы правления, — напомнила эксперт.

Таким образом, дождавшийся коронации 74-летний монарх принимает страну в очень сложное время, и вопрос авторитета монархии в данном контексте получает существенное значение.