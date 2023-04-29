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Вот это умора: смертельный культ и мода на военные траты

«Известия» выбрали самые любопытные и шокирующие события в мире
Фото: REUTERS/Monicah Mwangi
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Насколько меньше США тратят на образование, нежели на военные нужды, какие сложности возникли накануне коронации Карла III и зачем некоторые кенийцы сознательно морили себя голодом. Самые любопытные события уходящей недели в подборке «Известий».

Новый рекорд

Прошлый год стал рекордным по объему общемировых военных расходов: правительства потратили на нужды обороны $2,24 трлн. Такие данные на этой неделе представил Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI), который многие годы ведет базу данных о военных расходах по всей планете. Это на 3,7% больше, чем в 2021-м, в котором траты на военные цели тоже считались рекордными за все предшествующие 30 лет.

Совершенно неудивительно, что в рейтинге первое место заняли США. Их расходы на вооружения в 2022 году составили $877 млрд. Это в 10 раз больше тех средств, которые Штаты в тот же год выделили на образование.

завод
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Aimee Dilger

На втором месте — также весьма предсказуемо — Китай с $292 млрд. Третью строчку заняла Россия: ее оборонный бюджет за прошлый год в SIPRI оценили в $86,4 млрд, или в 4,1% от ВВП. В общей сложности на долю первой тройки в 2022-м пришлось 56% от общего мирового объема военных трат.

При этом самым резким образом соответствующие расходы выросли за прошлый год в Европе: регион нарастил их на 13%, что аналитики по понятным причинам связали с событиями на Украине. Но всех в этом плане переплюнула сама Украина: ее военные траты в 2022-м увеличились на 640%, до $44 млрд, составив 34% ВВП. По данным SIPRI, это был самый высокий годовой прирост военных расходов страны, когда-либо зафиксированный организацией.

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Некоролевский прием

До коронации нового британского монарха Карла III и его супруги королевы-консорта Камиллы осталась еще неделя (церемония пройдет в Вестминстерском аббатстве 6 мая), но этап подготовки показал, что недовольных ею уже крайне много.

Во-первых, это дорого. Как сообщила на днях газета Evening Standard, церемония может обойтись налогоплательщикам в £50–100 млн. Подобные расходы — это «пощечина миллионам людей», уже возмутился Грэм Смит, представитель движения Republic, выступающего против монархии. Для сравнения — на коронацию почившей ныне Елизаветы II правительство потратило куда меньше — £20,5 млн, причем при переводе на нынешний курс.

чарльз и камилла
Фото: REUTERS/Yui Mok

Во-вторых, процессия может стать небезопасной. Как предупредили в Скотленд-Ярде, ряд протестующих вознамерились вызвать хаос, напугав лошадей процессии при помощи сверхпронзительной сигнализации, которой отгоняют преступников при попытке изнасилования. Если кони бросятся в толпу, итог непредсказуем.

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Ну и, наконец, в коронации Карла III есть и политический момент, устроивший далеко не всех. Дело в том, что на нее пригласили зампредседателя КНР Хань Чжэня, который до недавнего времени курировал политику материка в отношении Гонконга, а она, как хорошо известно, вызывала в Лондоне жесткую критику. И сейчас многие видные британские консерваторы сочли ожидаемое присутствие этого человека на коронации возмутительным.

Курить — финансам вредить

Второй по величине в мире производитель сигарет — британская компания British American Tobacco (BAT) — поставила новый рекорд. Правда, совсем нерадостный. На этой неделе компания и ее дочерняя структура в Сингапуре согласились выплатить крупнейший в истории минюста США штраф в $629 млн — за торговлю в КНДР в обход американских санкций.

В 2007 году BAT продала свои акции в совместном предприятии с государственной Северокорейской табачной компанией, объявив, что прекратила бизнес в КНДР. Но по данным минюста, на самом деле британская корпорация тайно продолжала операции в республике через сингапурскую дочернюю компанию. «В течение многих лет BAT сотрудничала с Северной Кореей в создании и управлении бизнесом по производству сигарет и полагалась на финансовых посредников, связанных с сетью распространения оружия массового уничтожения в КНДР, в процессе сама обогащаясь», — отметил замминистра финансов США по терроризму и финансовой разведке Брайан Нельсон.

офис
Фото: REUTERS/Stefan Wermuth

Как уверены в Вашингтоне, незаконная продажа табака, включая контрабанду сигарет, служит важным источником финансирования северокорейского режима, который пускает все заработки на программу создания ядерного оружия в стране.

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Жуть какая

Миллионы людей в мире сталкиваются с проблемой голода, нередко в конечном счете умирая от него. Но, как выяснилось, некоторые решили заморить себя голодом сознательно. На этой неделе стало известно о культе в Кении, члены которого считали — если поститься до смерти, можно будет встретить Иисуса. Дошли до этого люди не сами, а по наущению пастора Пола Маккензи Нтенджа, возглавляющего Международную церковь Good News.

К сожалению, накрыть секту удалось довольно поздно. В начале недели по наводке общественности полиция обнаружила в Малиди на ранчо пастора площадью в 320 га 15 крайне истощенных человек (четверо из них в итоге скончались). А потом приметила кресты на земле — и день за днем стала натыкаться на все большее число трупов. К концу недели количество обнаруженных сектантов, добровольно умерших от голода и захороненных на обширном ранчо, превысило сотню. Но в реальности заморивших себя может быть куда больше — по данным Кенийского общества Красного Креста, число пропавших без вести в районе составляет 213. Так что масштабные поисково-спасательные операции продолжаются. Пока что число тех, кого удалось спасти и отговорить от продолжения голодовки, составляет 34.

кения
Фото: REUTERS/Stringer

Удивительно, что пастора уже дважды арестовывали, причем в связи с гибелью детей, но каждый раз выпускали под залог. Теперь такое вряд ли повторится — на вызывающий случай массовых смертей обратил внимание президент Кении Уильям Руто, сравнивший Пола Маккензи с главой террористической группировки и подчеркнувший, что такие люди должны сидеть за решеткой.

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На своих четверых

Греция, давно входящая в состав Евросоюза, решила стать еще немного более европейской. И дозволила местным жителям и туристам посещать 120 археологических памятников по всей стране с домашними собаками, как это принято во многих европейских государствах. До того проход в такие исторические места был разрешен только для собак-поводырей.

При этом греки педантично расписали правила посещения. Питомец должен передвигаться по достопримечательности на поводке определенной длины или же сидеть в переноске. Перед входом владельцы будут обязаны предъявлять сертификат о том, что четвероногий здоров, а также продемонстрировать наличие пакетиков для сбора того, что бывает, когда собаке надо в туалет. На крупных питомцев придется надевать намордник.

собака
Фото: AP/Petros Giannakouris

При этом, однако, многие наиболее популярные у туристов места, например Афинский Акрополь, древний город Кносс на Крите, Олимпия или Дельфы, которые, как правило, очень многолюдны, по-прежнему останутся зоной без домашних животных. Равно как и древние театры, храмы, кладбища и памятники с мозаичными полами. Тем не менее у 110 таких памятников архитектуры обещали установить клетки для собак, где их можно будет «парковать» на время посещения хозяевами достопримечательностей.

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