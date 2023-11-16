Бастрыкин поручил незамедлительно возбудить дело из-за обрушения в Астрахани
Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Астраханской области Ибрагиму Могушкову незамедлительно возбудить уголовное дело в связи с обрушением дома в регионе. Об этом в четверг, 16 ноября, сообщает СК РФ в Telegram-канале.
Ход расследования поставят на контроль в центральном аппарате ведомства. По поручению Бастрыкина на место произошедшего направлены следователи-криминалисты и сотрудники судебно-экспертного центра СК РФ.
Частичное обрушение жилого дома на площади Вокзальной в Астрахани произошло вечером 16 ноября. Обрушились два подъезда. По данным главного управления МЧС по Астраханской области, ранее тем же днем очевидец сообщил о появлении огромной трещины на стене пятиэтажного дома.
В результате инцидента один человек погиб. Еще несколько людей числятся пропавшими без вести. На 19:00 из здания были эвакуированы 213 человек, из них 37 детей. В школах № 4, № 32 и № 36 открыты пункты временного размещения.
По факту инцидента прокуратура Астраханской области организовала проверку. По предварительным данным, службы опровергли версию взрыва газа.