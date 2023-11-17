Спортивные выходные с «Известиями»

Кикбоксинг

Турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия». Владимир Минеев — Иван Штырков

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Очередной вечер «Бойцовского клуба РЕН ТВ» пройдёт в ближайшие выходные в Сочи. Там состоится турнир по правилам кикбоксинга. Все бои будут проводиться в формате «три раунда по три минуты». Главным событием станет схватка с участием Владимира Минеева. Это будет его второй бой после возвращения из зоны специальной военной операции на Украине, где 33-летний спортсмен служит с ноября 2022 года по контракту с Министерством обороны РФ. Его соперник Иван Штырков считается не менее известным бойцом MMA, и их предстоящий поединок с Минеевым станет одним из самых ярких событий последних месяцев.

Кроме того, поклонников единоборств ждут еще три увлекательные схватки в основном карде турнира с участием россиян: Ислам Муртазаев встретится с иранцем Сина Каземи, Евгений Ганин — с сербом Дамьяном Савановичем, Александр Малафеев — с белорусом Никитой Шостаком.

18 ноября, 20:00, концертный зал RED Arena (Сочи). Прямая трансляция на РЕН ТВ

Теннис

Итоговый турнир ATP

Фото: Global Look Press/Marco Alpozzi

Большой теннисный сезон 2023 года завершится в конце нынешней недели. В Турине проходит Итоговый турнир ATP, где традиционно собрались восемь лучших игроков мира. В последние несколько лет в нём участвуют россияне Даниил Медведев и Андрей Рублёв. В этом году жребий свел их в одной группе. Рублёв после поражений в первых двух матчах от Медведева и испанца Карлоса Алькараса уже лишился шансов на выход из группы, поэтому игра последнего тура против Александра Зверева из Германии станет для Андрея последней в сезоне. Даниил, напротив, двумя победами — над Рублёвым и Зверевым — досрочно обеспечил себе выход в полуфинал. Но не ясно, с какого места в группе он в него пройдет, поэтому встреча с Алькарасом всё равно имеет турнирное значение.

17 ноября, «Красная группа», третий тур: 16:30, Алькарас – Медведев; 22:30, Рублёв – Зверев. 18 ноября: 16:00, первый полуфинал; 23:00, второй полуфинал. 19 ноября, 21:00, финал. Стадион «Пала Альпитур» (Турин, Италия). Прямые трансляции на сайте ATP

Фигурное катание

Гран-при России. Пятый этап

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Главное соревнование осени у наших фигуристов постепенно подходит к концу. В выходные состоится предпоследний пятый этап Гран-при России, который пройдет в Самаре. На нем выступят такие звезды, как пара Елизавета Худайбердиева — Егор Базин, а также Майя Хромых в женском одиночном катании, Александр Самарин и Артур Даниелян в мужском одиночном. После этого участникам останется провести всего один этап — он состоится в последние выходные осени в Москве.

18 ноября, короткие программы: 14:45, мужчины; 16:45, женщины; 18:40, танцы на льду. 19 ноября, произвольные программы: 14:30, мужчины; 16:30, женщины; 18:30, танцы на льду. «Дворец спорта имени Владимира Высоцкого» (Самара). Прямые трансляции на Первом канале

Футбол

Золотой ретроматч. Легенды ЦСКА – Легенды «Локомотива»

Фото: sports

В последние несколько лет проводимые РФС ретроматчи с участием ветеранов российского футбола стали собирать аудиторию не меньше, чем официальные встречи турниров. Одно из таких мероприятий пройдет в конце недели в Черкизово, где на домашнем стадионе московского «Локомотива» сойдутся легенды железнодорожников и ЦСКА. Встреча будет посвящена решающей игре чемпионата России 2002 года, когда всего во второй раз в истории турнира победителя турнира не смогли определить по итогам 30 туров, так как лидировавшие красно-зеленые и красно-синие набрали одинаковое количество очков. В итоге по тогдашнему регламенту они сыграли между собой решающий «Золотой матч», в котором победил «Локо», впервые в своей истории став чемпионом. И теперь зрители могут снова увидеть в деле многих звезд той игры.

19 ноября, 19:30, «РЖД Арена» (Москва). Прямая трансляция на «Матч ТВ»

Футбол

Товарищеский матч. «Динамо» – 2DROTS

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Еще одна примечательная выставочная встреча в паузу в РПЛ на матчи сборных пройдет за день до игры легенд «Локо» и ЦСКА. Московское «Динамо» проведет выставочный матч с командой медиалиги 2DROTS, уже ставшей широко известной не только в своем сегменте, но и в профессиональном футболе благодаря успешному выступлению на ранних стадиях Кубка России. В марте широкую популярность обрел аналогичный матч 2DROTS с ЦСКА. Особенно после того как команде из медиафутбола удалось обыграть армейцев. Тогда игра отметилась высокой для контрольного матча посещаемостью. С высокой долей вероятности, подобное повторится и на игре с «Динамо».

18 ноября, 18:30, «ВТБ Арена» (Москва). Прямая трансляция на «Матч ТВ»

Хоккей

Регулярный чемпионат КХЛ. «Спартак» – «Лада», «Ак Барс» – «Салават Юлаев», «Торпедо» – «Динамо» (Москва), «Локомотив» – СКА

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Вновь в КХЛ в выходные пройдет несколько топовых матчей. В один день зрителей ждут сразу четыре убойные встречи как по вывеске, так и по турнирному положению команд. Лидер Западной конференции московский «Спартак» примет на своем льду главную сенсацию сезона — тольяттинскую «Ладу», вернувшуюся в этом году в КХЛ после пятилетнего перерыва и тут же оказавшуюся в верхней части таблицы Восточной конференции.

Ближайший преследователь красно-белых на Западе московское «Динамо» поедет в гости к идущему в первой четверке конференции нижегородскому «Торпедо». В Казани пройдет одно из самых принципиальных противостояний нашего хоккея — «зеленое дерби» между местным «Ак Барсом» и уфимским «Салаватом Юлаевым». И идущий третьим на Западе ярославский «Локомотив» сыграет дома с победителем предыдущего регулярного чемпионата петербургским СКА, неожиданно провалившим первые два с половиной месяца сезона и находящимся в нижней половине зоны плей-офф.

18 ноября: 14:00, «Мегаспорт» (Москва); 17:00, «Татнефть Арена» (Казань); СКК «Нагорный» (Нижний Новгород); «Арена-2000» (Ярославль). Прямые трансляции на «КХЛ ТВ», «КХЛ Прайм» и «Кинопоиске»

Смешанные единоборства

Bellator 301. Патрисиу Фрейре – Александр Шаблий

Фото: Bellator MMA

В Чикаго пройдет очередной турнир промоушна Bellator, в рамках которого главным противостоянием станет титульный бой в полусреднем весе между украинцем Ярославом Амосовым и южноафриканцем Джейсоном Джексоном. Но российским зрителям в основном карде наиболее интересной будет схватка в легком весе между нашим Александром Шаблием и бразильцем Патрисиу Фрейре. Также три российских бойца выступят в прелимах: Тимур Хизриев против американца Джастина Гончалеса, Ислам Мамедов — против бразильца Килли Мота, Рамазан Курамагомедов — против американца Рэндалла Уоллеса.

18 ноября, 01:00, «Уинтраст Арена» (Чикаго, США).