Козырной тут: навяжет ли Штырков конкуренцию Минееву в кикбоксинге

Представитель Боснии и Герцеговины, который изучал соперника целый год, и семикратный чемпион мира, потерпевший всего два поражения за карьеру. Победитель первенства стран ШОС из Твери и чемпион Европы по муай-тай из Белоруссии. Вечером 18 ноября в Сочи состоится турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» по профессиональному кикбоксингу, в главном событии которого Владимир Минеев встретится с Иваном Штырковым. «Известий» рассказывают об этом и других интересных противостояниях вечера.

Владимир Минеев — Иван Штырков

В главном событии вечера встретятся две звезды российских смешанных единоборств. Владимир Минеев и Иван Штырков хорошо известны фанатам ММА, но в кикбоксинге зарекомендовал себя только один из них. В этом виде спорта Минеев выступал как в любителях, так и в профессионалах: он становился чемпионом Европы и серебряным призером ЧМ по версии WAKO, чемпионом мира по версии WAKO Pro, WKA и WKN, а также победителем ЧЕ по версии WBKF. В последнем поединке Минеев нокаутировал титулованного бразильца Рафаэля Карвальо во втором раунде.

— Я рассчитываю на всю дистанцию боя, — подчеркнул в разговоре с «Известиями» Владимир Минеев. — Считаю, что Иван будет готов очень хорошо. Для него это и серьезное испытание, и принципиальная схватка, принципиальный поединок. Я уверен и знаю, что он готовится на все 100%. При этом буду делать всё возможное, чтобы завершить бой досрочно.

Иван Штырков — базовый самбист, и с кикбоксингом он познакомился совсем недавно, когда встретился с Петром Романкевичем. Штырков был андердогом, но неожиданно победил белорусского тяжеловеса решением судей по итогам дополнительного раунда. А вот последнее выступление Ивана прошло в профессиональном боксе и завершилось неудачно: он уступил Константину Ерохину нокаутом в первом раунде, но на планы провести бой с Минеевым это не повлияло. Более того, вне зависимости от результата соперникам организуют реванш по правилам смешанных единоборств.

— Чувствую себя замечательно, — сказал «Известиям» Иван Штырков. — Как мне кажется, готов на все сто. Понятно, что Володя топовый боец, крайне опасный, но у меня тоже есть свои козыри. Так что все любители единоборств и зрители РЕН ТВ, обязательно включайте свои телевизоры, гаджеты, планшеты. 18 ноября будет жарко.

Ислам Муртазаев — Сина Каземи

В со-главном поединке вечера выступит победитель и призер чемпионата мира по тайскому боксу Ислам Муртазаев, который в прошлом поединке нокаутом в первом раунде одолел турка Ахмеда Килича в рамках «Бойцовского клуба «РЕН ТВ». Муртазаев также выступал в ONE Championship.

В последний момент у Ислама поменялся соперник. Вместо травмированного бразильца Джонатана Оливейры, который получил разрыв бицепса, он встретится с 24-летним иранцем Синой Каземи, на счету которого 11 побед и ни одного поражения. Поединок Муртазаева и Каземи будет носить чемпионский статус, а потому пройдет по формуле «пять раундов по три минуты».

— Муртазаев — известный кикбоксер, призер чемпионата мира и мастер спорта международного класса, его базовая техника — муай-тай (тайский бокс. — «Известия»), — отметил экс-чемпион мира по боксу Григорий Дрозд. — Рад за него, что он появился на большом экране. Действительно, зрители это отмечают, что он превращается в яркую звезду. Отличительная черта Ислама — он обладает разнообразной техникой, бьет очень амплитудные удары, несвойственные тайскому боксеру. Соперник у него непростой, хоть иранец и вышел на коротком уведомлении. Так что яркий, зрелищный поединок, никто не останется равнодушным. Я уверен, что зал будет очень сильно поддерживать Ислама.

Никита Шостак — Александр Малафеев

25-летний представитель Белоруссии Шостак — чемпион своей страны по кикбоксингу, а также победитель Гран-при по версии WAKO и чемпион Европы по муай-тай по версии IFMA. Прошлый поединок боец по прозвищу Академик провел на турнире RCC 16 против Валерия Бизяева и победил единогласным решением судей.

Боец из Твери Малафеев — неоднократный чемпион России, вице-чемпион Европы 2018 года, бронзовый призер чемпионата мира, а также победитель открытого чемпионата и первенства стран ШОС (Шанхайская организация сотрудничества. — «Известия») по кикбоксингу.

— Если не брать Ислама (Муртазаева), который подерется за чемпионский титул, то это, наверное, два самых крепких парня сегодня в (весе) до 86 кг, — считает промоутер турнира Камил Гаджиев. — Нам гарантирован очень ровный, равный, неуступчивый поединок.

Евгений Ганин — Демьян Саванович

43-летний ветеран Евгений Ганин — семикратный чемпион мира, в профессионалах провел 42 боя, в которых одержал 40 побед и потерпел два поражения. Также выступал на голых кулаках в промоушене Top Dog, где выиграл два поединка из двух.

Его соперник, кикбоксер из Боснии и Герцеговины Дамьян Саванович, готовился основательно: «У него сильный удар, и я приехал сюда, чтобы сразиться с ним. В прошлом году на Hektor Fight Night мы должны были драться, но тогда я получил травму и был вынужден отменить бой. С тех пор я изучал соперника целый год. Это будет сложный бой, но я уверен в своих силах».

— Мой соперник Евгений Ганин — один из величайших бойцов России, — сказал РЕН ТВ Демьян Саванович. — У него много наград в кикбоксинге и тайском боксе. Я всегда хотел сойтись в поединке с ним. В прошлом году на промоушне Hektor Fight Night мы должны были драться, но тогда я получил травму и был вынужден отменить бой. С тех пор я изучал соперника целый год. Это будет сложный бой, но я уверен в своих силах. Многих он нокаутировал хуком справа, но я буду парировать это и отвечать соответствующе.

Дамьян Саванович подчеркивает — в бою ему удастся отправить россиянина в нокаут.