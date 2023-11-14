Шутливая норма: Минеев и Штырков устали от трештока

Вечером 18 ноября в Сочи пройдет турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» по профессиональному кикбоксингу, в главном событии которого Владимир Минеев встретится с Иваном Штырковым. В преддверии поединка Минеев и Штырков встретились на пресс-конференции в МИЦ «Известия», где больше шутили, чем высказывали претензии в адрес друг друга . В рамках турнира также сойдутся Ислам Муртазаев (Россия) — Джонатан Оливейра (Бразилия), Евгений Ганин (Россия) — Дамьян Саванович (Сербия) и Никита Шостак (Белоруссия) — Александр Малафеев (Россия).

1:1 по шуткам

Главная схватка «Бойцовского клуба РЕН ТВ» гремит уже не первую неделю, но в последние пару дней она заиграла по-новому. Все потому, что Штырков назвал Минеева «чудо-женщиной», а Владимир в свою очередь заявил, что Иван — «голубой Халк».

— Нужно же было как-то пошутить, — отметил Штырков. — Когда мне задали вопрос, было два выбора — чудо-женщина или женщина-кошка. Владимир стал чудо-женщиной, но это было ни в коем случае не оскорбление, в моем все стиле, просто пошутил . Знал, что будет какой-то ответ. Кстати, я только сейчас узнаю, что «голубой Халк». Или Халк голубой, тут непонятно, как играть с этими двумя словами. Ну, что, пошутили, нормально. Счет 1:1.

Соперник юмор, что называется, оценил.

— Забавно получилось на самом деле, — ответил Минеев. — Во-первых, хочу сказать всем привет. Давно здесь не виделись с друзьями, и очень благодарен каналу РЕН ТВ, организаторам турнира, что мы возглавляем этот замечательный кард. Женя Ганин, мой друг давний, опытнейший боец Ислам Муртазаев, человек с мировым именем. Жаль, что не получится посмотреть их бой с Оливейрой, ну, в следующий раз посмотрим, я уверен. Я, кстати, к этому бою, когда готовился, пересмотрел много боев Ислама. Ванины-то всегда смотрел в подготовке к этому бою. Вообще хочется еще раз сказать спасибо РЕН ТВ и организаторам за то, что этот вид спорта сейчас возрождается. Пусть слово «кикбоксинг» звучит чаще, и приятно, что оно звучит и благодаря нашим именам.

Во-вторых, у меня вопрос, почему один мужчина в другом женщину видит, тем более во мне. В моем мужском из здесь присутствующих ни у кого нет повода сомневаться. А у Вани есть даже повод это проверить в ринге. Я просто хочу как-то завершить эту историю нетрадиционную, все-таки не наш формат. Ну, и отношусь к этому с профессионализмом должным, присущим мне.

Промоутер турнира Камил Гаджиев отметил, что люди такого уровня как Минеев и Штырков, должны удивлять каким-то искусным трештоком.

— Искусный это трешток, не искусный — второй вопрос, но это точно трешток своего рода, — подчеркнул Гаджиев. — Чем просто кидать друг в друга какие-то оскорбления — да это уже надоело. В это уже, честно, даже никто не верит, когда кто-то кому-то просто так что-то сказал, задел его на ровном месте. А когда немножко это все с юмором и там правильно подается, то, мне кажется, это то, что надо . То, что соответствует сегодня запросам того зрителя, который за ними следит.

Боец развил мысль промоутера.

— На самом деле, в последнее время Владимир себя ведет, как Камил сказал, достойно в раскрутке боя — продолжил Штырков. — Я не вижу от него никаких выпадов, хотя раньше бывали у него ситуации с другими бойцами и со мной. Я немножко переживал с точки зрения именно спортивной, что будет какая-то грязь. И даже когда пошутил так, немножко не по себе стало. Ну, уже сказал и сказал . Надеялся, что это превратится в такую шутку. И вот такой трешток по мне. А вот, как Камил сказал — прыгать и оскорблять друг друга — ну, не знаю, я считаю что это недостойно профессиональных спортсменов. Может быть, кто-то со мной не согласен.

Подтекст

Также Гаджиев попытался объяснить, в чем противостояние Штыркова и Минеева отличается от всех остальных.

— Я обладаю определенной информацией, которой уже успел поделиться. Дело в том, что с большой долей вероятности они подерутся как минимум два раза. Почему как минимум? Первый поединок, очевидно, пройдет 18 ноября в Сочи по правилам кикбоксинга, и многие говорят, что это поляна Владимира Минеева, глупо это отрицать. А через год они подерутся по правилам ММА, и здесь многие говорят, что искушенный в ММА Иван Штырков, если проиграет по кикбоксингу, реваншируется в ММА. И это определенная фишка их противостояния, потому что, даже когда закончится бой 18 ноября, не будет поставлена точка, кто бы ни выиграл. Эта история найдет свое продолжение , а там уже и до поединка по правилам бокса недалеко.

По словам промоутера, противостояние Минеева и Штыркова — это самый большой медийный бой в в России со времен противостояния Вячеслава Дацика и Александра Емельяненко

— Это так, — заявил Гаджиев. — Хотя медийность — это фактор субъективный. Кто-то считает, что боец, который еще ничего в спорте не добился, но достал пистолет и на пресс-конференции и не выстрелил в своего оппонента, стал супермедийным. Так же, да? Я сейчас утрировал, но вы все понимаете, о чем я говорю. Могу сказать, что это бой для людей, которым 14-25 лет. Большая ли это масса зрителей? Да, огромная, но такого рода бой не затронет аудиторию более старшую, ни одна домохозяйка это не посмотрит. Когда Володя дрался с Магомедом Исмаиловым, буквально через неделю иду, у ребенка секция, ко мне женщина подбегает и говорит: «Вы Камил? Передайте Владимиру, что я ему отдала свое сердце». 45-50 лет женщине, то есть они смотрели. Здесь то же самое, у этих боев большая аудитория, этот бой должны посмотреть и молодые, и немолодые, и белые, и черные, и красные, и желтые — все. И в интернете его посмотрят потом.

Минеев отметил, что зауважал соперника, когда узнал, что Штырков согласился драться с ним по правилам кикбоксинга.

— Действительно, это даже вызвало положительную эмоцию уважения к Ивану, потому что он зашел на мою территорию, — подчеркнул Минеев. — Сам ему хочу сказать, что я бороться начал в 25 лет, то есть в этом плане у нас есть такая многоходовочка, и следующий бой по смешанным единоборствам, думаю, прибавляет интереса к этому противостоянию.

На счету 35-летнего Штыркова 22 победы, два поражения и одна ничья в MMA. У 33-летнего Минеева 16 побед, одно поражение и одна ничья.