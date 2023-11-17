Вместо первых: главный фаворит сезона Акатьева пропускает соревнования

В Самаре 18 ноября стартует пятый этап серии Гран-при России, и главным действующим лицом «Волжского пируэта» должна была стать Софья Акатьева. Ее мы ждали еще на втором этапе в Омске, потом на третьем в Красноярске, но травма так и не позволила ей выйти на лед. А теперь стало известно, что действующей чемпионки страны не будет и на пятом этапе серии. Велика вероятность, что и в Москве Софья снова не выступит. В том, есть ли шанс в принципе встретить Акатьеву на соревнованиях по ходу сезона и какие интриги нас ждут в отсутствие главной звезды, разбирались «Известия».

Без Софьи

В этом сезоне безотказно работает обидное правило — если Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) публикует заранее списки участников, то за пару дней до старта мы узнаем о снятии одного или даже нескольких фаворитов. Раньше их выступления откладывали с этапа на этап, но теперь такой возможности уже нет. Турнир в Самаре — предпоследний в серии, и его пропуск почти наверняка означает и пропуск чемпионата России, а также Спартакиады сильнейших, которая будет своеобразным аналогом финала Гран-при. Поэтому Софью Акатьеву на «Волжском пируэте» ждали, ведь если она собирается выступать в этом сезоне, то других вариантов, кроме как лететь на берега Волги, у нее не оставалось. Однако травма, которая беспокоит Акатьеву еще с лета, заставила в очередной раз сниматься с соревнований.

Вернее, целая череда травм. Еще в июне мы впервые получили новости о стрессовом переломе ученицы Этери Тутберидзе. Возобновить тренировки она смогла только к августу. В сентябре боль снова дала о себе знать, и фигуристке пришлось отказаться от показа произвольной программы на контрольных прокатах сборной. Честно сказать, и прокат короткой навевал на мысли о том, что девушка не в лучшей форме.

Но мало кто ожидал, что Софья снимется и с турниров в Омске и Красноярске. В конце октября ряд СМИ утверждал, что Акатьева почувствовала недомогание, но работу не прекращала и планирует появиться на пятом и шестом этапах Гран-при. Теперь же мы читаем про возможный рецидив стрессового перелома и запрет на нагрузки в течение ближайших трех месяцев. Об этапе в Москве разговоров точно идти не может, но и на чемпионате России мы Акатьеву тоже навряд ли увидим.

Три фаворита

ФФККР может допустить Софью до чемпионата России как члена сборной страны в обход прямого отбора. И всё же шансы на то, что она будет в подходящей форме к концу декабря, стремятся к нулю. При самом лучшем раскладе Акатьева выступит на турнирах второй половины сезона — Кубке Первого канала или турнире шоу-программ. Чемпионат по прыжкам также перенесли на январь, и ряд источников сообщал, что это может быть связано и с ожиданием возвращения в строй Акатьевой, без которой подобный старт имеет мало смысла.

Учитывая характер травмы Софьи, рассчитывать на быстрое возвращение элементов ультра-си не стоит, а значит, и смысла заявляться на такой турнир нет. Будет еще Спартакиада сильнейших, отбор на которую курирует не ФФККР напрямую, а Министерство спорта. Права на выступление Акатьева с пропуском Гран-при теряет, но лазейку для нее, может быть, найдут.

Главное для Софьи — вернуть прежнюю форму, ведь без нее женское одиночное осиротело. В Самаре нас ожидает напряженная конкуренция, но без ярких имен. Фаворитами можно назвать покорившую Казань Дарью Садкову, артистичную Ксению Синицыну и Майю Хромых, чье возвращение в спорт в Красноярске хоть и завершилось неудачей, провальным не выглядело. Своей произвольной Майя доказала, что способна бороться — тем более что в таком составе она буквально обязана попадать в тройку сильнейших. Помешать ей могут разве что Ксения Гущина и Полина Свириденко, но для этого девушки должны выдать прокаты всей жизни, а Хромых — допустить сразу несколько грубых ошибок.

Поэтому гораздо интереснее будет следить за мужским одиночным, где нас регулярно радуют неожиданными открытиями — технический набор у большинства спортсменов сравнимый, что и позволяет выходить вперед спортсменам из второго и даже третьего эшелона.

Без героя Казани

В Самаре должен был выступить и триумфатор прошлого этапа в Казани. Владислав Дикиджи в блестящей манере выиграл турнир «Идель», но до «Волжского пируэта» не добрался — тоже снялся по медицинским показаниям. Хочется верить, что это всего лишь перестраховка — Дикиджи так мощно ворвался в элиту, что от него ждали прорывного сезона.

Но и без Владислава будет на кого посмотреть. Петр Гуменник с его измененной программой под «Рамштайн», Андрей Мозалев, Александр Самарин, Роман Савосин — и это только главные фавориты, в то время как удивить могут и Артур Даниелян, и Алексей Ерохов.

Стабильно и понятно всё только в танцах на льду, где своего на практически домашнем для Егора Базина льду не упустит его дуэт с Елизаветой Худайбердиевой. Вторыми в танцах, вероятно, должны становиться Ирина Хавронина и Девид Нарижный. Для ребят будет важнее даже не столько итоговое место, а конкретные баллы — нужно изучить, как много они проиграют Худайбердиевой с Базиным, а также как их расставят в сравнении с другими дуэтами. Ведь в сложившейся иерархии российских танцев на льду первые два места практически не оспариваются, в то время как за место третьей пары ведутся ожесточенные споры. Перед сезоном на это место засматривался и харизматичный дуэт Софья Шевченко/Андрей Ежлов, однако этап в Красноярске показал: судьи пока не склонны в них верить. Пара уступила петербуржцам Екатерине Мироновой и Евгению Устенко. Впрочем, может это был только первый этап их дуэли, а вторая встреча в Самаре может завершиться совсем иначе.

Расписание этапа

18 ноября, суббота

13:00 Мужчины. Короткая программа

14:45 Женщины. Короткая программа

16:30 Танцы. Ритм-танец

19 ноября, воскресенье

12:30 Мужчины. Произвольная программа

14:30 Женщины. Произвольная программа

16:30 Танцы. Произвольный танец