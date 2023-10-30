Все по парам: российский Гран-при начинает уступать международному

Завершился третий этап российской альтернативы международной серии Гран-при. Ровно половина турнира — а значит, есть повод сделать промежуточные выводы. Дальше фигуристы уйдут на недельную паузу — этап в Казани стартует только к середине ноября. Уже можно сказать, что появились и явные тенденции. Стало заметно отсутствие элементов ультра-си, перед каждым стартом — целый вал снятий. Но главный итог — конец эпохи тотального доминирования группы Этери Тутберидзе. У «Хрустального» больше нет плеяды элитных спортсменок в одном поколении, а сама Этери Георгиевна словно потеряла интерес к российскому спорту.

Без ультра-си

Главной спортивной интригой этапа в Красноярске было выступление Майи Хромых. Все-таки 17-летняя девушка пошла против сложившихся тенденций. Приостановка карьеры в нашем фигурном катании обычно означает переход в шоу. Это понимала и Майя. Однако она нашла в себе мотивацию вернуться к стартам спустя 580 дней.

Сказки не получилось. Хромых только пятая, но есть ощущение, что это точно не конец истории. Скорее всего, она понимала, что безболезненно перерыв в полтора сезона не пройдет, поэтому заранее на себя медали не вешала. «Всё решается через время и через тренировки», — сказала она после произвольной, и с этим трудно не согласиться. Первой стала Анна Фролова (215,55 балла), второй — Вероника Яметова (211,29), а третьей — Мария Агаева (208,91).

Нельзя игнорировать и то, что на такие важные для одной из лучших фигуристок группы соревнования не приехала Этери Тутберидзе. Этери Георгиевна словно отпустила для себя российский спорт и потеряла к нему всякий интерес. Она не посчитала возможным поддержать Аделию Петросян на двух этапах Гран-при. Не приехала к Майе. Будет ли она в Казани с Камилой Валиевой? При этом «фабрика чемпионов» явно пробуксовала. Такой истории, чтобы ни одна из девушек «Хрустального» не взбиралась на пьедестал взрослых соревнований, не было с 2018 года.

Исключая историю со снятием Дарьи Усачевой, уже больше пяти лет, если одиночницы Тутберидзе в деле, — они «в призах». И не сказать, что без новых ярких лиц из некогда главного штаба страны женское одиночное процветает. При всем уважении к Анне Фроловой и другим призерам, но чтобы никто из участников даже не попробовал элементы ультра-си? Это что-то из эпохи «до Пхенчхана-2018».

Подсветили кризис

Красноярск подтвердил и еще одну тенденцию — хаос в российских танцах. О том, какая Санта-Барбара сложилась в этом спорте, и постоянные смены партнеров ни к чему хорошему не приведут, эксперты говорили давно. На третьем этапе Гран-при мы увидели живой тому пример. Александра Степанова и Иван Букин выглядели на льду арены «Кристалл» как спортсмены из другой лиги (опередили ближайших преследователей — Елизавету Шанаеву / Павла Дрозда — почти на 20 баллов).

Причем не сказать, что у нас нет талантливой смены. Просто в танцах, чтобы достичь реального мастерства, нужно выступать вместе много лет, как те же Степанова с Букиным. Кризисных историй у этого дуэта было множество. Тем не менее они всегда находили варианты продолжения сотрудничества, несмотря на разногласия вне льда.

Постоянные рокировки партнеров рождают дополнительные точки напряжения, которые порой даже выливаются в рукоприкладство: пример тому — весенняя драка Андрея Багина и Девида Нарижного. Морозов с Игорем Еременко еще раз встретятся с Елизаветой Шанаевой и Павлом Дроздом на шестом этапе в Москве, и хочется верить, что мы будем обсуждать спорт, а не то, как кто на кого и как посмотрел.

Только в парах

Пример здорового соперничества — мужское одиночное. Приятно видеть, как поддерживают друг друга Александр Самарин и Дмитрий Алиев, занявшие первое и второе место соответственно (третьим с большим отставанием стал Петр Гуменник). Ребята давно дружат штабами — команда Евгения Рукавицына даже проводит совместные сборы с группой Светланы Соколовской. Грустно только, что 24-летний одиночник всерьез называет себя ветераном. Если к подобному отношению к совершеннолетним девушкам мы уже успели привыкнуть, то «эйджизм» среди мужчин — явление новое и не факт, что позитивное.

Понятно, что ребята вроде Сергея Воронова, выступавшего больше 20 лет, — исключение: нужно быть нереальным фанатом своего дела, чтобы на протяжении двух десятилетий вставать в семь утра на тренировку. Однако сейчас провожают на пенсию уже после двух олимпийских циклов. Алиев считает, что причина в гонке за ультра-си. Однако это понятие относительное, когда-то и тройные считались сверхсложным элементом.

Последнее замечание по итогам этапа — российская серия Гран-при начинает проигрывать версии от ISU. Как бы ни говорила главный тренер Елена Чайковская о 483 зрителях на прокате Ильи Малинина в США, по зрительскому интересу, уровню интриги и даже по качеству выступлений Красноярск проиграл этапу в Ванкувере в трех видах. Мужчинам не хватило стабильности, танцевальным дуэтам — статности. Тревожно и за женское одиночное: ни одна из представленных на нашем старте девушек даже при чистых прокатах не смогла бы обыграть Каори Сакомото.

Держит на плаву нас только парное катание. Сравнивать даже явно не в лучшей форме Александру Бойкову с Дмитрием Козловским с Деанной Стеллато-Дудек и ее канадским партнером Максимом Дешамом просто несерьезно. Тем более за ними не было пропасти. В произвольной по технике Бойкова с Козловским даже проиграли молодым Елизавете Осокиной с Артемом Грицаенко. И это повод задуматься той же Тутберидзе. Если она, конечно, вообще следит за своей новой парой.