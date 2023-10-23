Фартовое катание: как Ветлугин и Петросян выиграли Гран-при в Омске

Турнир «Сердце Сибири» оказался гораздо ярче на события, чем уфимский неделю назад. Были и сенсации, и громкие слова, и полные трибуны, и вежливый персонал, обеспечивавший плакатами и игрушками, — таким и должен выглядеть турнир по фигурному катанию, который может собирать аудиторию и стать интересным даже в отсутствие доступа во внешний мир.

Неоднозначное возвращение

Пара Георгий Куница / Алена Косторная впервые вышла на соревновательный лед и из шести пар стала четвертой. Этот результат практически гарантирует попадание на чемпионат России, и баллы ребята для дебюта показали достойные — 192,77, но чемпионка Европы осталась громогласно недовольна этим результатом и после прокатов заявила:

— Я недовольна тем, как был оценен наш труд. Он был спущен в унитаз. Да, в произвольной программе не получилось показать то, что планировалось. Но то, как был убит наш труд в короткой... Мы настраивались, готовились, тренировались. То, как это было оценено, оставляет желать лучшего, это губит все эмоции, весь позитивный настрой. Это просто объективное понимание, как мой любимый вид спорта периодически утопает в болоте. В тупом и безвозвратном. Не буду называть, из-за чего именно, но это так.

Фигурное катание — субъективный вид спорта по определению, поэтому будет справедливо представить оба взгляда на ситуацию. Да, в первый день у ребят действительно были основания критиковать судей — один из элементов умудрился получить +3 и –3 одновременно от разных судей. Оценки за скольжение на уровне 6,75 из 10 победительницу финала международного Гран-при тоже вряд ли обрадовали.

Однако во второй день оценить их могли и жестче — докатывали Алена и Георгий уже на зубах, а не коньках, и тем не менее судьи не стали их убивать. Даже если пересчитать баллы за короткую и накинуть несколько пунктов ребятам, они не поднимутся на третье место. До него более 10 баллов. Никакого прорыва и изменения сути.

И то, что в фигурном катании много проблем с честностью судейства и закулисными интригами с самого детского уровня, правда. И острому языку Алены журналисты всегда будут рады, диктофоны убирать не будут. Тут вопрос только к ней самой: готова ли она сделать всё, чтобы засучить рукава и пахать вместе со своим партнером и по баллу отгрызать отставание? Критика судейства от Натальи Хабибуллиной / Ильи Княжука, занявших второе место вслед за лидерами сборной Анастасией Мишиной / Александром Галлямовым, была бы даже логичнее.

Первая победа

Маленький шаг для мужского одиночного катания, но такой большой для Матвея. Маленький, но всё же шаг — потому что нашей фигурке остро требуются новые личности, разнообразие исходов соревнований, и мужчины пока справляются с этим на ура. Выиграл не фаворит Марк Кондратюк, а Матвей Ветлугин, причем с миниатюрным отрывом от Алексея Ерохова, которого списали и не видели на пьедестале. В итоге наверху два человека, которые: а) редко там бывают, б) прошли через множество травм, долгие перерывы и желание заканчивать. Такие истории должны мотивировать и ровесников, и новое поколение.

Ну а Ветлугин — вообще штучный фигурист, которых у нас мало. Умеющий именно кататься и проживать программу, не страдать ради четверных. Да, со сложными прыжками у него еще тяжело — нужно добавлять. Но при такой второй оценке (за артистизм и тому подобное) есть очень надежный фундамент, чтобы на международные старты, когда они к нам вернутся, выйти с солидным рейтингом и становиться лидером сборной. Главное — не перегореть и не переболеть, то бишь не переборщить с травмами.

— Люди прослезились после моего проката? Это очень ценно для меня, это то, для чего я катаюсь, — подчеркнул в микст-зоне Матвей Ветлугин. — Мне действительно то чувство, когда все хлопают, очень нравится. Это очень сильно, я не лукавлю.

Кондратюк занял только четвертое место, набрав лишь 249,49 балла. Он сделал чисто всего один ультра-си из пяти.

— Моя вина, плохо откатал, чувство стыда есть, — прокомментировал СМИ свое выступление Кондратюк. — Почему именно оно? Много людей пришли, болели за меня, я это слышал. Неудобно перед ними. Я не показал уровень, который они хотели увидеть. В чем причина, глобально пока не анализировал. Но для меня прокат короткой программы был даже удивительным. Был довольно неплохо готов. Всё было нормально. Со здоровьем всё нормально.

У женщин итог оказался предсказуемым, но то, как он сформировался, всё же заслуживает внимания. Лидер группы Тутберидзе Аделия Петросян сначала заставила себя выбираться из ямы, в которую угодила после короткой программы — не сделала каскад и ошиблась на тройном акселе. В итоге Алину Горбачеву (которую два месяца назад искала вся Москва) она обыграла — Алина сама не смогла сделать ряд прыжков, но процент ультра-си на старте сезона у Петросян невысокий — на плюсы она сделала пока только два прыжка из семи.

Возможно, подспудно на Аделии сказывается и отсутствие высокой конкуренции, а также отсутствие Этери Тутберидзе, которая предпочла первым этапам российского Гран-при Японию и США. С Аделией ездили в Уфу Сергей Дудаков и Даниил Глейхенгауз, до Омска доехал только Дудаков.

Зато с Аделией произошла другая красивая история. Оказывается, в субботу, 21 октября, с трибуны маленькая девочка кинула ей мягкую игрушку, которая завалилась в пространство за трибуной. И организаторы после комментария в своей группе пошли ее доставать какой-то длинной палкой и, чтобы утешить юную болельщицу, передали на следующий день игрушку лично фигуристке. Причем мишка был сделан, судя по всему, собственными руками. Таких положительных историй побольше бы нашему фигурному катанию.

Гран-при России-2023/24. Этап в Омске

Мужчины

1. Матвей Ветлугин — 270,87

2. Алексей Ерохов — 268,22

3. Григорий Федоров — 251,1

Женщины

1. Аделия Петросян — 236,31

2. Алина Горбачева — 205,71

3. Мария Агаева — 202,29

Пары

1. Анастасия Мишина / Александр Галлямов — 232,98

2. Наталья Хабибуллина / Илья Княжук — 221,67

3. Юлия Артемьева / Алексей Брюханов — 203,32