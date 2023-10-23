Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Рогов сообщил о попытке отравления российских летчиков тортом в Армавире
Мир
WAFA сообщило о гибели 13 человек в результате удара Израиля по домам и мечети в Газе
Армия
Разведчик Мытка своевременно выявил боевиков ВСУ и помог разгромить противника
Мир
Президент Израиля заявил о наличии у ХАМАС инструкций по созданию химоружия
Мир
ЦПВС подтвердил удары истребителей Израиля по аэропортам в Дамаске и Алеппо
Мир
Байден обсудил с европейскими лидерами ситуацию на Ближнем Востоке
Мир
Шеф Пентагона Остин назвал трудностью для Израиля подземные туннели ХАМАС
Мир
В Палестине назвали визит Байдена в Израиль катастрофической ошибкой
Мир
На Украине сообщили о взрывах в Киевской области
Мир
ЦАХАЛ сообщила о гибели своего военного в районе сектора Газа
Мир
ВКС России нанесли удары по объектам боевиков в Сирии
Мир
Байден обсудил с Нетаньяху ситуацию вокруг Израиля
Происшествия
В результате ДТП в Кировской области с загоревшимся авто погибли четыре человека
Мир
За год число обращений о переселении из Латвии в Россию выросло в 2,5 раза

Фартовое катание: как Ветлугин и Петросян выиграли Гран-при в Омске

Алена Косторная и Георгий Куница заняли четвертое место из шести пар
0
Фото: РИА Новости/Александр Вильф
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Турнир «Сердце Сибири» оказался гораздо ярче на события, чем уфимский неделю назад. Были и сенсации, и громкие слова, и полные трибуны, и вежливый персонал, обеспечивавший плакатами и игрушками, — таким и должен выглядеть турнир по фигурному катанию, который может собирать аудиторию и стать интересным даже в отсутствие доступа во внешний мир.

Неоднозначное возвращение

Пара Георгий Куница / Алена Косторная впервые вышла на соревновательный лед и из шести пар стала четвертой. Этот результат практически гарантирует попадание на чемпионат России, и баллы ребята для дебюта показали достойные — 192,77, но чемпионка Европы осталась громогласно недовольна этим результатом и после прокатов заявила:

— Я недовольна тем, как был оценен наш труд. Он был спущен в унитаз. Да, в произвольной программе не получилось показать то, что планировалось. Но то, как был убит наш труд в короткой... Мы настраивались, готовились, тренировались. То, как это было оценено, оставляет желать лучшего, это губит все эмоции, весь позитивный настрой. Это просто объективное понимание, как мой любимый вид спорта периодически утопает в болоте. В тупом и безвозвратном. Не буду называть, из-за чего именно, но это так.

Сибирские прогнозы: чего ждать от этапа Гран-при России в Омске
Плющенко постарается «укусить» Тутберидзе, Косторная возвращается в новом статусе

Фигурное катание — субъективный вид спорта по определению, поэтому будет справедливо представить оба взгляда на ситуацию. Да, в первый день у ребят действительно были основания критиковать судей — один из элементов умудрился получить +3 и –3 одновременно от разных судей. Оценки за скольжение на уровне 6,75 из 10 победительницу финала международного Гран-при тоже вряд ли обрадовали.

Однако во второй день оценить их могли и жестче — докатывали Алена и Георгий уже на зубах, а не коньках, и тем не менее судьи не стали их убивать. Даже если пересчитать баллы за короткую и накинуть несколько пунктов ребятам, они не поднимутся на третье место. До него более 10 баллов. Никакого прорыва и изменения сути.

И то, что в фигурном катании много проблем с честностью судейства и закулисными интригами с самого детского уровня, правда. И острому языку Алены журналисты всегда будут рады, диктофоны убирать не будут. Тут вопрос только к ней самой: готова ли она сделать всё, чтобы засучить рукава и пахать вместе со своим партнером и по баллу отгрызать отставание? Критика судейства от Натальи Хабибуллиной / Ильи Княжука, занявших второе место вслед за лидерами сборной Анастасией Мишиной / Александром Галлямовым, была бы даже логичнее.

Первая победа

Маленький шаг для мужского одиночного катания, но такой большой для Матвея. Маленький, но всё же шаг — потому что нашей фигурке остро требуются новые личности, разнообразие исходов соревнований, и мужчины пока справляются с этим на ура. Выиграл не фаворит Марк Кондратюк, а Матвей Ветлугин, причем с миниатюрным отрывом от Алексея Ерохова, которого списали и не видели на пьедестале. В итоге наверху два человека, которые: а) редко там бывают, б) прошли через множество травм, долгие перерывы и желание заканчивать. Такие истории должны мотивировать и ровесников, и новое поколение.

Ну а Ветлугин — вообще штучный фигурист, которых у нас мало. Умеющий именно кататься и проживать программу, не страдать ради четверных. Да, со сложными прыжками у него еще тяжело — нужно добавлять. Но при такой второй оценке (за артистизм и тому подобное) есть очень надежный фундамент, чтобы на международные старты, когда они к нам вернутся, выйти с солидным рейтингом и становиться лидером сборной. Главное — не перегореть и не переболеть, то бишь не переборщить с травмами.

— Люди прослезились после моего проката? Это очень ценно для меня, это то, для чего я катаюсь, — подчеркнул в микст-зоне Матвей Ветлугин. — Мне действительно то чувство, когда все хлопают, очень нравится. Это очень сильно, я не лукавлю.

Кондратюк занял только четвертое место, набрав лишь 249,49 балла. Он сделал чисто всего один ультра-си из пяти.

— Моя вина, плохо откатал, чувство стыда есть, — прокомментировал СМИ свое выступление Кондратюк. — Почему именно оно? Много людей пришли, болели за меня, я это слышал. Неудобно перед ними. Я не показал уровень, который они хотели увидеть. В чем причина, глобально пока не анализировал. Но для меня прокат короткой программы был даже удивительным. Был довольно неплохо готов. Всё было нормально. Со здоровьем всё нормально.

Прекрасные гастроли: в Уфе стартует российская серия Гран-при
Сможет ли она заменить международные старты по фигурному катанию

У женщин итог оказался предсказуемым, но то, как он сформировался, всё же заслуживает внимания. Лидер группы Тутберидзе Аделия Петросян сначала заставила себя выбираться из ямы, в которую угодила после короткой программы — не сделала каскад и ошиблась на тройном акселе. В итоге Алину Горбачеву (которую два месяца назад искала вся Москва) она обыграла — Алина сама не смогла сделать ряд прыжков, но процент ультра-си на старте сезона у Петросян невысокий — на плюсы она сделала пока только два прыжка из семи.

Возможно, подспудно на Аделии сказывается и отсутствие высокой конкуренции, а также отсутствие Этери Тутберидзе, которая предпочла первым этапам российского Гран-при Японию и США. С Аделией ездили в Уфу Сергей Дудаков и Даниил Глейхенгауз, до Омска доехал только Дудаков.

Зато с Аделией произошла другая красивая история. Оказывается, в субботу, 21 октября, с трибуны маленькая девочка кинула ей мягкую игрушку, которая завалилась в пространство за трибуной. И организаторы после комментария в своей группе пошли ее доставать какой-то длинной палкой и, чтобы утешить юную болельщицу, передали на следующий день игрушку лично фигуристке. Причем мишка был сделан, судя по всему, собственными руками. Таких положительных историй побольше бы нашему фигурному катанию.

Гран-при России-2023/24. Этап в Омске

Мужчины

1. Матвей Ветлугин — 270,87

2. Алексей Ерохов — 268,22

3. Григорий Федоров — 251,1

Женщины

1. Аделия Петросян — 236,31

2. Алина Горбачева — 205,71

3. Мария Агаева — 202,29

Пары

1. Анастасия Мишина / Александр Галлямов — 232,98

2. Наталья Хабибуллина / Илья Княжук — 221,67

3. Юлия Артемьева / Алексей Брюханов — 203,32

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023