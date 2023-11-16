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Штырков заявил об абсолютной готовности к бою с Минеевым

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Самбист и боец ММА Иван Штырков по прозвищу Уральский Халк 16 ноября заявил, что полностью готов к бою с кикбоксером, чемпионом Европы и мира Владимиром Минеевым на турнире серии «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

«Подвигались, пропотели, немножко размялись. Чувствую себя замечательно. Как мне кажется, готов на все сто», — сказал спортсмен.

Штырков назвал Минеева «топовым бойцом» и оценил его как крайне опасного соперника.

«Все любители единоборств и зрители РЕН ТВ, обязательно включайте свои телевизоры, гаджеты, планшеты. 18 ноября будет жарко», — сказал он.

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Накануне бойцы встретились на пресс-конференции. В ходе мероприятия Штырков назвал своего соперника чудо-женщиной. Минеев в ответ сказал, что ни у кого из присутствовавших на конференции нет повода сомневаться «в его мужском», а у Штыркова и вовсе будет время проверить это на ринге.

До этого, 13 ноября, Минеев обратился к Штыркову, заявив, что рассчитывает на всю дистанцию боя с самбистом. При этом он уточнил, что будет делать всё возможное, чтобы завершить бой досрочно.

11 ноября российский боксер Григорий Дрозд назвал бойца Минеева фаворитом в бою со Штырковым. Он считает, что Штырков — очень хороший боец, но не обладает классическими навыками по кикбоксингу, которые есть у Минеева. 9 ноября боец MMA Алексей Олейник также указал на преимущества Минеева перед Штырковым.

Поединок между Штырковым и Минеевым станет главным боем нового турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который состоится в Сочи 18 ноября. Зрители схватки увидят три раунда по три минуты. Турнир начнется в 20:00. Бои основного карда начнутся в 23:00. Все поединки можно будет посмотреть во время трансляции на телеканале РЕН ТВ и на его сайте.

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