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Олейник указал на преимущества Минеева перед Штырковым

Олейник: Штырков имеет больше шансов на победу из-за ударной техники
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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В предстоящем бою между кикбоксером, чемпионом Европы и мира Владимиром Минеевым и самбистом, бойцом смешанных единоборств Иваном Штырковым больше шансов на победу имеет Минеев. Такое мнение в разговоре с корреспондентом 9 ноября выразил боец MMA Алексей Олейник.

«Если бы я лично ставил, то сказал бы, что у Минеева больше шансов на победу в этом поединке. Потому что он — базовый кикбоксер и он на уровень выше и лучше сложен в плане ударной техники. А Штыркову, чтобы дойти до уровня «ударника» и быть абсолютно равным с Владимиром, нужно еще минимум два-три года работать только по ударной технике. Потому что сейчас он работает и по MMA, и по кикбоксингу», — считает спортсмен.

При этом, как охарактеризовал боец смешанных единоборств, Штырков в качестве соперника является очень неудобным для любого оппонента. Олейник отметил, что кикбоксер «очень мощный, сбитый и конституция тела у него очень хорошо построена».

«Его сложно пробить. Но опять же, если у него начнут где-то проседать руки или чуть выпячиваться подбородок, можно будет работать. В профессиональном опыте он, наверное, опасен первые раунд-два. И, наверное, если этот раунд выдержать, тогда уже можно будет пристреливаться и дальше «расстреливать», — пояснил он.

Что касается Минеева, то тот очень хорошо показал себя в бою с бразильским спортсменом Рафаэлем Карвальо, достаточно просто разобравшись с сильным противником. Он его «хорошо обыграл и был на порядок лучше», заявил Олейник.

«Болеть [из пары Минеева и Штыркова] ни за кого не буду. Двоих ребят знаю, хорошо к ним отношусь. Пусть побеждает тот, кто достоин», — резюмировал он.

Отпуск за счет боя: Минеев победил Карвальо и готов вновь выйти на ринг
Подводим итоги «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Элисте

Ранее 9 ноября боец Сергей Калинин заявил, что Минеев обладает исключительно сильным ударом, а его будущий оппонент Штырков — хорош в клинче. По мнению Калинина, Минеев активно тренировался, поэтому и прошел сборы.

До этого, 5 ноября, боец тайского бокса и К-1 Чингиз Аллазов предсказал, что предстоящий бой между Минеевым и Штырковым будет мощным.

3 ноября Штырков показал «Известиям», как он готовится к поединку с Минеевым. По его словам, он сделал акцент на отработку ударной техники.

Поединок между Штырковым и Минеевым станет главным боем нового турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который состоится в Сочи 18 ноября. Зрители схватки увидят три раунда по три минуты. Турнир начнется в 20:00. Бои основного карда начнутся в 23:00. Все поединки можно будет посмотреть во время трансляции на телеканале РЕН ТВ и на его сайте.

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