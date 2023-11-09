Боец Калинин назвал сильные стороны Минеева и Штыркова

Боец Сергей Калинин 9 ноября заявил, что кикбоксер, чемпион Европы и мира Владимир Минеев обладает исключительно сильным ударом, а его оппонент — самбист, боец смешанных единоборств Иван Штырков — хорош в клинче.

«Владимира я знаю, мы вместе были на сборах, вместе участвовали в одном карде на Fight Nights. Ну и так следил за его карьерой, когда он еще только начинал. Очень хороший боец, очень хороший ударник, да и человек хороший», — рассказал он.

По мнению Калинина, Минеев активно тренировался и прошел сборы.

«Ваню я тоже очень хорошо знаю, хороший человек. Хороший спортсмен, мы с ним спарринговались. Могу сказать, что у него очень тяжелый и крепкий удар. Если будет работа в клинче, он реально камень в этом плане», — отметил боец.

Калинин указал, что в клинче Штырков сильнее Минеева.

Ранее, 5 ноября, боец тайского бокса и К-1 Чингиз Аллазов предсказал, что предстоящий бой между Минеевым и Штырковым будет мощным.

3 ноября Штырков показал «Известиям», как он готовится к поединку с Минеевым. По его словам, он сделал акцент на отработку ударной техники.

Поединок между Штырковым и Минеевым станет главным боем нового турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который состоится в Сочи 18 ноября. Зрители схватки увидят три раунда по три минуты. Турнир начнется в 20:00. Бои основного карда начнутся в 23:00. Все поединки можно будет посмотреть во время трансляции на телеканале РЕН ТВ и на его сайте.