Кикбоксер Аллазов назвал мощным будущий бой Минеева и Штыркова

Боец тайского бокса и К-1 Чингиз Аллазов 5 ноября предсказал, что предстоящий бой по правилам кикбоксинга между Владимиром Минеевым (Волжанином) и Иваном Штырковым (Уральским Халком) будет мощным.

«Первое, что можно обозначить, — это громкий бой, который для России очень важен, потому что ребята на данный момент выступают в разных направлениях», — сказал Аллазов, уточнив, что оба спортсмена — бойцы ММА.

Аллазов добавил, что Минеев, несмотря на то что выходил на ринг смешанных единоборств, все-таки начинал с кикбоксинга. В силу этого боксер ставит именно на него.

«Я видел много его боев именно в кикбоксинге, и для меня как для фаната кикбоксинга этот бой интересен как противостояние бойца ММА и кикбоксера. Владимира я больше назову кикбоксером, а не бойцом ММА. У него намного больше шансов одержать в этом бою победу», — заявил Аллазов.

Однако боец подчеркнул, что и у Штыркова есть все возможности выйти из боя победителем.

«Он готовится. Он парень, который может удивить, но будет тяжело, потому что Владимир опытнее и у него есть универсальное ведение боя — он бьет хорошо как руками, так и ногами. Интересное противостояние, когда ребята выходят с другого ринга в кикбоксинг», — заключил Аллазов.

Ранее, 3 ноября, Штырков показал «Известиям», как он готовится к предстоящему поединку с чемпионом Европы и мира Минеевым. По его словам, он сделал акцент на отработку ударной техники.

Поединок между Штырковым и Минеевым станет главным боем нового турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который состоится в Сочи 18 ноября. Зрители схватки увидят три раунда по три минуты. Турнир начнется в 20:00. Бои основного карда начнутся в 23:00. Все поединки можно будет посмотреть во время трансляции на телеканале РЕН ТВ и на его сайте.