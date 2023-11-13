Кикбоксер Минеев перед боем обратился к Штыркову

Кикбоксер, чемпиона Европы и мира Владимир Минеев рассчитывает на всю дистанцию боя с самбистом, бойцом смешанных единоборств Иваном Штырковым. Своими ожиданиями от поединка, который пройдет в рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ», Минеев 13 ноября поделился с «Известиями».

«Я рассчитываю на всю дистанцию боя. Я считаю, что Иван будет готов очень хорошо. Для него это и серьезное испытание, и принципиальная схватка, принципиальный поединок. Я уверен и знаю, что он готовится на все 100%», — рассказал Минеев.

Кикбоксер подчеркнул, что хоть он и рассчитывает на всю дистанцию поединка, но будет делать всё возможное, чтобы завершить бой досрочно. Однако, по мнению Минеева, схватка также может завершиться решением судей.

«18 ноября всем зрителям РЕН ТВ, всем любителям единоборств, искренне советую включить РЕН ТВ и наблюдать за «Бойцовским клубом РЕН ТВ», где в главном бою вечера мы с Иваном Штырковым сразимся в ринге по правилам кикбоксинга», — отметил Минеев.

Он добавил, что поединок будет принципиальным, захватывающим и бескомпромиссным.

Ране в этот день глава промоутерской компании Fight Nights Камил Гаджиев заявил, что для кикбоксера Минеева бой против самбиста Штыркова не станет легкой прогулкой. Несмотря на то, что Минеев является фаворитом в этом поединке, Штыркова владеет непредсказуемой для кикбоксинга техникой, отметил Гаджиев.

11 ноября российский боксер Григорий Дрозд также назвал Минеева фаворитом в бою с Штырковым. Он считает, что Штырков очень хороший боец, но не обладает классическими навыками по кикбоксингу, которые есть у Минеева.

Поединок между Штырковым и Минеевым станет главным боем нового турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который состоится в Сочи 18 ноября. Зрители схватки увидят три раунда по три минуты. Турнир начнется в 20:00. Бои основного карда начнутся в 23:00. Все поединки можно будет посмотреть во время трансляции на телеканале РЕН ТВ и на его сайте.