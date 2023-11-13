Гаджиев указал на сильные стороны Штыркова

Глава промоутерской компании Fight Nights Камил Гаджиев 13 ноября заявил, что для кикбоксера, чемпиона Европы и мира Владимира Минеева бой против самбиста, бойца смешанных единоборств Ивана Штыркова не станет легкой прогулкой.

«Ваня, безусловно, одно из явлений в российской индустрии единоборств. Он больше, конечно, ассоциируется с ММА, но начал в последнее время выступать в кикбоксинге и боксе. Там у него пока не так хорошо получается, но опыт — дело наживное», — сказал он.

По мнению Гаджиева, бой не станет легкой прогулкой для Минеева. Хотя он и указал, что Минеев является фаворитом в этом поединке, однако особенность Штыркова заключается в том, что он не базовый кикбоксер и обладает несколько непредсказуемой для кикбоксинга техникой.

Также Гаджиев выделил тот факт, что Штырков обладает физической силой. По словам главы промоушена, его вес в обычной жизни составляет 110 кг.

Ранее, 11 ноября, российский боксер Григорий Дрозд назвал Владимира Минеева фаворитом в бою с Иваном Штырковым. Он считает, что Штырков очень хороший боец, но не обладает классическими навыками по кикбоксингу, которые есть у Минеева.

9 ноября боец MMA Алексей Олейник также указал на преимущества Минеева перед Штырковым. В тот же день боец Сергей Калинин заявил, что Минеев обладает исключительно сильным ударом, а его будущий оппонент Штырков хорош в клинче. По мнению Калинина, Минеев активно тренировался, поэтому и прошел сборы.

5 ноября боец тайского бокса и К-1 Чингиз Аллазов предсказал, что предстоящий бой между Минеевым и Штырковым будет мощным.

До этого, 3 ноября, Штырков показал «Известиям», как он готовится к поединку с Минеевым. По его словам, он сделал акцент на отработку ударной техники.

Поединок между Штырковым и Минеевым станет главным боем нового турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который состоится в Сочи 18 ноября. Зрители схватки увидят три раунда по три минуты. Турнир начнется в 20:00. Бои основного карда начнутся в 23:00. Все поединки можно будет посмотреть во время трансляции на телеканале РЕН ТВ и на его сайте.