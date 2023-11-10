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Спорт
Дрозд усомнился в шансах Штыркова победить Минеева
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Дрозд усомнился в шансах Штыркова победить Минеева

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Российский боксер Григорий Дрозд назвал бойца Владимира Минеева фаворитом в бою с Иваном Штырковым.

«Штырков в очередной раз выходом на бой докажет, что он смелый парень, поскольку шансов по кикбоксингу против Минеева я у него не вижу. Во всяком случае, их очень мало», — поделился своим мнением Дрозд.

Боксер добавил, что у Штыркова есть шанс попасть в Минеева и потрясти его. Дрозд указал, что Минеев часто проводит бои по кикбоксингу, поэтому «шансов в этой ситуации у Штыркова крайне мало».

Дрозд считает, что Штырков — очень хороший боец, но не обладает классическими навыками по кикбоксингу.

Ранее, 5 ноября, боец тайского бокса и К-1 Чингиз Аллазов предсказал, что предстоящий бой между Минеевым и Штырковым будет мощным. Аллазов добавил, что Минеев, несмотря на то что выходил на ринг смешанных единоборств, всё-таки начинал с кикбоксинга. В силу этого боксер ставит именно на него.

Поединок между Штырковым и Минеевым станет главным боем нового турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который состоится в Сочи 18 ноября. Зрители схватки увидят три раунда по три минуты. Турнир начнется в 20:00. Бои основного карда начнутся в 23:00. Все поединки можно будет посмотреть во время трансляции на телеканале РЕН ТВ и на его сайте.

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