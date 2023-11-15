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Боец Штырков назвал чудо-женщиной своего соперника по рингу Минеева

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В преддверии предстоящего поединка, который должен пройти уже в эту субботу в рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ», бойцы Иван Штырков и Владимир Минеев встретились на пресс-конференции. Чем она закончилась и с каким настроем они идут на схватку, рассказал 15 ноября корреспондент «Известий» Олег Барышев.

На пресс-конференции бойцы были немногословны, они ожидают, что энергию им удастся выплеснуть во время поединка. Когда журналисты задали спортсменам вопрос, каким бы героем комикса они охарактеризовали своего оппонента, Штырков назвал Минеева чудо-женщиной.

«Ну нужно же было как-то пошутить, когда мне задали вопрос, было два выбора: чудо-женщина или женщина-кошка, ну Владимир стал чудо-женщиной», — сказал он.

Минеев же в ответ заявил, что ни у кого из присутствовавших на конференции нет повода сомневаться «в его мужском», а у Штыркова и вовсе будет время проверить это на ринге.

«В моем мужском ни у кого из здесь присутствующих нет повода сомневаться, а у Вани есть даже повод это оспорить, ну, проверить в ринге и время будет, да», — добавил боец.

Бой будет проходить по правилам кикбоксинга. Оба бойца будут пытаться вихрем ударов ногами и руками уронить друг друга на настил ринга. Промоутер турнира Камил Гаджиев заявил, что бой Минеева и Штыркова вызовет большой ажиотаж.

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Накануне Минеев выразил уважение своему сопернику Штыркову за то, что тот принял бой по правилам кикбоксинга. При этом Штырков, который является выходцем из самбо, отметил, что узнал, «что такое ударная техника, только в 26 лет».

Поединок между Штырковым и Минеевым станет главным боем нового турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который состоится в Сочи 18 ноября. Зрители схватки увидят три раунда по три минуты. Турнир начнется в 20:00. Бои основного карда начнутся в 23:00. Все поединки можно будет посмотреть во время трансляции на телеканале РЕН ТВ и на его сайте.

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