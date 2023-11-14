Минеев выразил уважение Штыркову за принятый бой

Российский кикбоксер, боец смешанных единоборств, чемпион Европы и мира Владимир Минеев выразил уважение своему сопернику российскому самбисту, бойцу смешанных единоборств, бронзовому призеру чемпионатов России по самбо Ивану Штыркову, за то, что тот принял бой по правилам кикбоксинга. Об он заявил 14 ноября на пресс-конференции в МИЦ «Известия», приуроченной к турниру «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия. Штырков VS Минеев».

«Касаемо Ивана тоже хотел сказать пару слов. Когда он принял бой по кикбоксингу со мной <…> вызвал положительную эмоцию, уважение. Потому что он действительно зашел на мою территорию <...> Иван молодец, проявил мужество большое, приняв этот поединок, думаю, что он вообще отлично готов», — заявил Минеев.

При этом Штырков, который является выходцем из самбо, отметил, что узнал, «что такое ударная техника только в 26 лет».

«Мне не с руки отказываться от таких предложений. Даже, если я адекватно понимаю, что я не кикбоксер, здесь у меня минусы, тут минусы. Но отказываться, давать заднюю, еще что-то — ни в коем случае», — подчеркнул он.

Накануне глава промоутерской компании Fight Nights Камил Гаджиев заявил, что для кикбоксера Минеева бой против самбиста Штыркова не станет легкой прогулкой. Несмотря на то что Минеев является фаворитом в этом поединке, Штырков владеет непредсказуемой для кикбоксинга техникой, отметил Гаджиев.

Поединок между Штырковым и Минеевым станет главным боем нового турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который состоится в Сочи 18 ноября. Зрители схватки увидят три раунда по три минуты. Турнир начнется в 20:00. Бои основного карда начнутся в 23:00. Все поединки можно будет посмотреть во время трансляции на телеканале РЕН ТВ и на его сайте.