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До какого возраста можно водить автомобиль в России в 2023 году

Россиянам рассказали, до какого возраста можно водить машину
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Фото: ТАСС/dpa/WOLFRAM KASTL
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Водить легковой автомобиль в России могут все граждане начиная с 18 лет при наличии прав. А вот до какого возраста можно садиться за руль и когда могут ограничить в вождении, разбирались «Известия».

До какого возраста можно водить машину в России в 2023 году

Несколько лет назад в Сети стал популярным ролик с пенсионером из подмосковного Красногорска, который всего за 20 секунд устроил четыре ДТП во дворе дома. Сначала пожилой лихач врезался в стоявший рядом автомобиль, от чего тот унесло к другой машине. Затем пенсионер разогнался и протаранил фургон. Напоследок он умудрился задеть встречную легковушку и врезаться в еще одну машину.

Запись происшествия попала на камеры и появилась в соцсетях, сразу став вирусной. Сам виновник ДТП рассказал, что просто перепутал педали тормоза и газа. И это далеко не единичный случай, когда героями интернета становились водители пожилого возраста.

Депутаты уже неоднократно предлагали ограничивать россиян в праве садиться за руль по достижении определенного возраста. В частности, людям старше 75 лет хотели сократить срок действия прав и обязать более часто проходить медосмотр. Однако все подобные инициативы разбивались о 19-ю статью Конституции РФ, которая гарантирует гражданам равные права независимо от социального достатка, пола и возраста.

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Кроме того, официальная статистика за первые месяцы 2023 года подтверждает, что большинство аварий совершают водители от 30 до 39 лет. На их долю приходится 34% ДТП, в то время как по вине граждан старше 60 лет случается почти в три раза меньше аварий.

В итоге сегодня в России нет ограничений для вождения по возрасту. То же касается и управления мотоциклом. Получить водительское удостоверение и сесть за руль можно хоть в 90 лет.

Когда могут ограничить или запретить управление автомобилем в 2023 году

Между тем многие водители преклонного возраста сами отказываются водить машину по состоянию здоровья: из-за ухудшения зрения, потери реакции и других причин.

Также высока вероятность, что они не смогут получить медсправку. По закону, водитель должен проходить медкомиссию один раз в 10 лет при замене прав, а те, для кого управление транспортным средством — профессия, один раз в два года. На этом этапе уже становится ясно, какой предельный возраст вождения для каждого автолюбителя.

Более того, существует перечень болезней, при наличии которых управление транспортным средством запрещено. Среди них — болезнь Альцгеймера, деменция, амнезия, чаще всего встречающиеся у пожилых людей.

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Водить машину нельзя и при употреблении некоторых лекарств. Прежде всего содержащих наркотические и психотропные вещества. Однако для лишения пожилого человека прав должны быть установлены превышающая минимальную дозу концентрация и присутствовать клинические признаки воздействия препарата.

Какой предельный возраст для вождения в других странах в 2023 году

В большинстве других стран мира также установлены ограничения на вождение. Так, в некоторых штатах США для автомобилистов старше 80 лет введен обязательный тест на зрение. В Великобритании по достижении 75 лет водители проходят тест на знание правил дорожного движения (ПДД).

В Италии пожилым людям на законодательном уровне предписано продлевать права чаще, чем молодым. После 50 лет — раз в пять лет, а после 75 лет — уже раз в три года. В Испании права продлеваются каждые пять лет после 65 лет. При этом, как и в России, обязательно прохождение медицинского обследования.

Если со здоровьем всё в порядке, то к управлению автомобилем допустят в любом возрасте.

Ранее «Известия» рассказали, каких врачей надо пройти водителям для получения медсправки в 2023 году.

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