Депутаты предложили сократить срок действия прав для пожилых водителей

Депутат заксобрания Санкт-Петербурга Павел Крупник обратился к начальнику Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения генерал-лейтенанту полиции Михаилу Черникову с предложением сократить срок действия водительских прав для людей старше 75 лет, сообщает 26 мая RT.

Автор инициативы мотивирует свое предложение участившимся количеством ДТП на российских дорогах с участием пожилых людей. Причиной этому, считает Крупник, служат такие факторы, как интенсивный автомобильный трафик, который, например, может резко спровоцировать у водителей ухудшение самочувствия.

«В данной связи прошу вас рассмотреть идею о внедрении дополнительных мер контроля за здоровьем водителей ТС, перешагнувших 75-летнюю возрастную отметку. К примеру, это могло бы быть снижение действия водительского удостоверения с 10 до пяти лет, а также дополнительное исследование здоровья при прохождении водительской медкомиссии на реакцию и устойчивость к стрессу», ― гласит обращение Крупника.

25 мая Госдума отклонила поправки в Кодекс об административных правонарушениях, согласно которым россиянам предоставлялась возможность фиксировать нарушения ПДД с помощью мобильных устройств.

В комитете ГД законопроект посчитали спорным, а реализацию предложенных в нем идей ― слишком затратной. Так, по ценам 2017 года реализация законопроекта обошлась бы в 2,7 млрд рублей.