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Госдума отклонила законопроект о наказании водителей «народными инспекторами»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Госдума отклонила поправки в Кодекс об административных правонарушениях, согласно которым россиянам предоставлялась возможность фиксировать нарушения ПДД с помощью мобильных устройств, сообщает 25 мая «Коммерсантъ».

Источник гласит, что в комитете ГД законопроект посчитали спорным, а реализацию предложенных в нем идей ― слишком затратной. Так, по ценам 2017 года реализация законопроекта обошлась бы в 2,7 млрд рублей.

Напомним, поправки в Кодекс об административных правонарушениях предлагали фиксировать нарушения ПДД россиянами, которые были зарегистрированы в специально разработанном для этой концепции мобильном приложении. Парламентарии регулярно говорили об этом законопроекте с 2017 года ― за это время поправки к кодексу окрестили «народным инспектором».

В 2019 году законопроект одобрили в первом чтении, но в скором времени пленум Верховного суда РФ постановил, что съемку на неавторизованные мобильные устройства невозможно приравнять к автоматической фиксации нарушений ПДД, поскольку человек, снимающий правонарушения, может руководствоваться собственной мотивацией.

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20 апреля замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов заявил о подготовке нового законопроекта об опасном вождении. По словам политика, совет Думы рекомендовал отклонить правительственный законопроект об установлении ответственности за опасное вождение, принятый Госдумой в первом чтении в 2017 году. Но аналогичный проект ЛДПР был поддержан.

«ЛДПР этой темой занимается больше 10 лет, наш новый законопроект подготовлен к внесению — и теперь после отклонения правительственного «барьера» для этого вновь появляются четкие правовые основания», — написал Нилов.

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