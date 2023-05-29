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Названы самые аварийные дороги Москвы в 2023 году

«Страховой дом ВСК»: МКАД возглавляет список самых аварийных дорог Москвы
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Несмотря на то что количество ДТП на московских дорогах в I квартале 2023 года снизилось на 22% по сравнению с 2022-м, МКАД всё еще возглавляет список самых аварийных дорог столицы. Об этом 29 мая сообщает пресс-служба «Страхового дома ВСК» со ссылкой на собственное исследование.

Количество аварий на МКАД составляет 6% от общего числа ДТП в Москве. Наиболее часто аварии происходят на 50-х и 30-х км кольцевой автодороги — 14 и 11% соответственно.

На втором месте антирейтинга находится Варшавское шоссе: 1,8% от всех ДТП. На третьем ― проспект Мира: на этой магистрали в I квартале текущего года зафиксировали 1,4% аварий.

Дмитровское шоссе и шоссе Энтузиастов разделили между собой четвертое место: здесь количество ДТП составляет по 1,2%. Ленинградское шоссе и Волгоградский проспект разделили пятую строчку антирейтинга ― по 1%. На шестом месте расположилось Киевское шоссе ― 0,9% ДТП. Седьмое место разделили Ленинский проспект и Профсоюзная улица ― 0,8%.

По данным авторов исследования, Волоколамское и Ярославское шоссе, а также Тверская улица и Кутузовский проспект оказались самыми безопасными: здесь суммарный процент ДТП, произошедших с января по март 2023 года, не превысил 0,5%.

Чаще всего мужчины становились виновниками ДТП: в 2021 году на их долю пришлось 74% аварий, в 2022 году — 75%, а в 2023-м — 80%. Также стало известно, что наиболее часто ДТП происходят по вине водителей в возрасте от 30 до 39 лет ― на их долю приходится 34% происшествий на дороге.

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Ранее ГИБДД Москвы назвала количество ДТП за прошедшую неделю. В период с 22 по 28 мая на дорогах Москвы произошло 143 аварии с участием автомобилей, мотоциклов и велосипедов.

В результате произошедших на прошлой неделе ДТП шесть человек погибли, включая одного ребенка, еще 152 человека, в том числе 12 детей, получили травмы различной степени тяжести.

Наиболее распространенные виды ДТП ― столкновения транспортных средств и наезды на пешеходов: 58 и 53 случая соответственно. Практически 34% аварий с участием пешеходов в Москве произошли на переходах.

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