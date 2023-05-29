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Московская ГИБДД назвала количество ДТП за прошедшую неделю

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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В период с 22 мая по 28 мая на дорогах Москвы произошло 143 аварии с участием автомобилей, мотоциклов и велосипедов, сообщает 29 мая, в понедельник, в своем Telegram-канале Госавтоинспекция Москвы.

В результате произошедших на прошлой неделе ДТП шесть человек погибли, включая одного ребенка, еще 152 человека, в том числе 12 детей, получили травмы различной степени тяжести.

Наиболее распространенные виды ДТП ― столкновения транспортных средств и наезды на пешеходов: 58 и 53 случая соответственно. Практически 34% аварий с участием пешеходов в Москве произошли на переходах.

По данным московской ГИБДД, 26 мая ― самый аварийный день в указанный период: в пятницу зафиксировано 27 ДТП. Меньше всего дорожно-транспортных происшествий произошло в воскресенье, 29 мая, ― 15 аварий.

Также стало известно, что на прошлой неделе было зарегистрировано 20 ДТП с участием мотоциклов, еще девять ― с участием велосипедов.

В Москве зафиксировали более 160 ДТП за неделю

В период с 15 по 21 мая 2023 года на дорогах столицы ГИБДД зафиксировала 165 аварий с участием автомобилей, мотоциклов и велосипедов.

Всего за указанную неделю 168 человек, в том числе 28 детей младше 16 лет, пострадали в результате ДТП, 10 человек погибли. Столкновения автомобилей и наезды на пешеходов стали наиболее распространенными видами ДТП в указанный период ― 78 и 48 аварий соответственно. Сотрудники столичной Госавтоинспекции указывают, что более трети, 37,5%, аварий с участием пешеходов произошли на переходах. Кроме того, в ДТП на прошлой неделе попали 25 мотоциклистов и 10 велосипедистов.

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