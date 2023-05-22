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В Москве зафиксировали более 160 ДТП за неделю

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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
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В период с 15 по 21 мая 2023 года на дорогах столицы ГИБДД зафиксировала 165 аварий с участием автомобилей, мотоциклов и велосипедов, сообщает Telegram-канал Госавтоинспекции Москвы.

Всего за прошедшую неделю 168 человек, в том числе 28 детей младше 16 лет, пострадали в результате ДТП, 10 человек погибли.

Столкновения автомобилей и наезды на пешеходов стали наиболее распространенными видами ДТП в указанный период ― 78 и 48 аварий соответственно. Сотрудники столичной Госавтоинспекции указывают, что более трети, 37,5%, аварий с участием пешеходов произошли на переходах. Кроме того, в ДТП на прошлой неделе попали 25 мотоциклистов и 10 велосипедистов.

По данным московской ГИБДД, самым аварийным днем (33 ДТП) стала пятница, 19 мая, а меньше всего происшествий (13 ДТП) на дороге зафиксировано в воскресенье, 21 мая.

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15 мая Telegram-канал Госавтоинспекции Москвы сообщил, что в период с 8 по 14 мая на дорогах столицы произошло 140 аварий: 140 раненых, включая 19 детей до 16 лет, а также пятеро погибших.

По данным ГИБДД, самыми частыми причинами происшествий на дорогах стали столкновения транспортных средств и наезды на пешеходов: всего за прошедшую неделю зарегистрировано 55 и 52 инцидента соответственно. Практически половина аварий с участием пешеходов (48%) произошла на переходах.

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