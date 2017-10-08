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Пенсионер устроил четыре ДТП за 20 секунд в подмосковном Красногорске

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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В подмосковном Красногорске пенсионер устроил четыре ДТП за 20 секунд во дворе дома. Запись происшествия попала на камеры наружного наблюдения. В сети ролик был опубликован 7 октября и сразу стал набирать популярность.

На кадрах видеозаписи видно, как водитель сдает задним ходом и врезается в белый Kia, который сталкивается с  Mercedes. После этого автомобиль пенсионера разогнался и протаранил припаркованный рядом с домом фургон.

Затем красногорский лихач объехал двор, умудрился задеть встречную легковушку, а затем и вовсе врезаться в припаркованный впереди автомобиль. Пожилой человек рассказал, что перепутал педали, передает телеканал «360». Сообщается, что после инцидента ему вызывали неотложку.

Портал iz.ru ранее сообщал о гибели 17 человек при столкновения автобуса и поезда на железнодорожном переезде близ Покрова во Владимирской области. Жертвами крупного ДТП стали граждане Узбекистана.

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