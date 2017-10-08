Под Иркутском произошло ДТП с участием двух грузовиков и легковушки

В Тайшетском районе Иркутской области произошло ДТП с участием двух грузовиков и легкового автомобиля. После столкновения большегруз проломил стену придорожного кафе, шесть человек пострадали. Об этом Интерфаксу сообщили в Минздраве региона.

«Пострадали шесть человек — посетители кафе и водитель грузовика MAN. Все были доставлены в Тайшетскую районную больницу, где двое госпитализированы, двоим назначено амбулаторное лечение, один от госпитализации отказался, еще один серьезных травм не получил и был отпущен домой», — сказал сотрудник пресс-службы, добавив, что один человек госпитализирован в тяжелом состоянии.

На место аварии прибыли четыре бригады скорой помощи, пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь.

Инцидент произошел на федеральной трассе Р255 «Сибирь», в 40 км от города Тайшет. По предварительным данным, водитель грузовика, пытаясь избежать лобового столкновения с КамАЗом, не справился с управлением и врезался в припаркованный легковой автомобиль и кафе. В результате столкновения легковушка и грузовик протаранили стену здания. Погибших нет.

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