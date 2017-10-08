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На трассе Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре автобус съехал в кювет

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Пассажирский автобус, следовавший по маршруту Николаевск-на-Амуре – Хабаровск, съехал в кювет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Инцидент произошел на 140-м км трассы Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре, примерно в 06:40 по местному времени. В результате ДТП разлива топлива не произошло. На место аварии прибыли две бригады скорой помощи. Большинство пассажиров получили незначительные травмы и ушибы. Как сообщает агентство «РИА Новости», госпитализация потребовалась 70-летней пенсионерке, ее отвезли в больницу с травмами средней степени тяжести. 

В салоне транспортного средства, по разным данным, находилось от 44 до 47 человек. Пассажиров уже забрал другой автобус компании-перевозчика. Причины ДТП устанавливаются.

Ранее стало известно, что количество жертв столкновения автобуса с поездом во Владимирской области возросло до 17 человек, среди них — один ребенок. Еще трое пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии. Столкновение произошло из-за того, что автобус заглох на железнодорожном переезде.

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