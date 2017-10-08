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СМИ: кортеж главы МВД Австрии попал в аварию

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Фото: Global Look Press/Eibner/Expa/M Gruber
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Кортеж главы МВД Австрии Вольфганга Соботки попал в ДТП, есть раненые, министр не пострадал. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на газету Kronen Zeitung.

Лобовое столкновение двух авто произошло на дороге в Каринтии, неподалеку от города Фелькермаркт. Известно, что при выезде на трассе в кортеж главы ведомства врезалась легковая машина.

В результате аварии пострадали двое охранников из спецподразделения «Кобра». 45-летний водитель второго авто и его сын, также находившийся в машине, госпитализированы с тяжелыми травмами. Отмечается, что мужчина ехал со скоростью, не превышающей 45 км/ч, водитель был трезв.

Ранее портал iz.ru писал о ДТП в Лондоне, в котором пострадали 11 человек. Около здания Музея естествознания автомобиль совершил наезд на пешеходов, водитель транспортного средства задержан. Версию теракта правоохранительные органы не рассматривают.

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