Травмы пострадавших в ДТП в Лондоне не опасны

Травмы, полученные 11 пострадавшими в ДТП в Лондоне, не несут угрозы жизни, сообщил в субботу на своем официальном сайте Скотланд-Ярд. Госпитализация потребовалась девяти пострадавшим, отмечается в сообщении.

Госпитализирован и водитель, управлявший автомобилем, въехавшим в толпу пешеходов. Полиция снова обращает внимание, что данный инцидент представляет собой ДТП, а не теракт.

ДТП около здания Музея естествознания произошло днем в субботу. Остановился автомобиль у здания соседнего Музея — Виктории и Альберта.

Портал iz.ru ранее сообщил, что полиция Лондона не рассматривает произошедший инцидент как теракт.