Пострадали 11 человек в результате ДТП в Лондоне

В результате ДТП в британской столице девять человек были доставлены в больницы, сообщила служба скорой помощи в Лондоне.

«Мы оказали помощь 11 пациентам… девять из них были отправлены в больницу», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что автомобиль совершил наезд на пешеходов в Лондоне. Водитель транспортного средства был задержан, инцидент произошел перед Музеем естественной истории.

Правоохранительные органы не рассматривают ДТП как теракт. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй следит за ходом расследования инцидента.