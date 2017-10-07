Прямой эфир
Общество
Из-за акции в Петербурге скорая не успела к умирающей женщине
Общество
Участок «зеленой» ветки московского метро закроют на воскресенье
Мир
Мадрид не допустит воплощения независимости Каталонии в жизнь
Мир
Пушков: Сирия и Россия победят ИГ, даже если США будут мешать
Общество
Попавшие в ДТП под Владимиром граждане Узбекистана высланы на родину

Пострадали 11 человек в результате ДТП в Лондоне

0
Фото: REUTERS/Dylan Martinez
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В результате ДТП в британской столице девять человек были доставлены в больницы, сообщила служба скорой помощи в Лондоне.

«Мы оказали помощь 11 пациентам… девять из них были отправлены в больницу», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что автомобиль совершил наезд на пешеходов в Лондоне. Водитель транспортного средства был задержан, инцидент произошел перед Музеем естественной истории.

Правоохранительные органы не рассматривают ДТП как теракт. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй следит за ходом расследования инцидента.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Один человек погиб и трое пострадали в ДТП под Ростовом
Прощание с погибшим в ДТП вице-премьером Киргизии пройдет 9 октября
Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017