Один человек погиб и трое пострадали в ДТП под Ростовом

Один человек погиб и трое пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в городе Шахты Ростовской области. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу областного управления МВД.

«Сегодня в городе Шахты на автодороге «Артем-Центр» водитель, управляя автомобилем Opel Astrа, по предварительным данным, не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем Shevrolet Lanos», — пояснил представитель правоохранительных органов.

Он сообщил, что в результате ДТП скончалась женщина, находившаяся в Opel Astrа. Водитель и два пассажира другого легкового автомобиля получили травмы различной степени тяжести.

Ранее в субботу при столкновении автобуса с грузовиком на трассе «Амур» в Забайкалье погиб один человек и еще 14 пострадали. Предположительно, водитель грузовика спровоцировал ДТП, выехав на встречную полосу.