Выживших в ДТП пассажиров и тела погибших отправят в Узбекистан

Граждан Узбекистана, выживших в ДТП во Владимирской области, планируют отправить на родину в субботу на самолете. Этим же бортом в Узбекистан доставят гробы с опознанными жертвами аварии.

«Людей стараются отправить сегодня, но пока не окончен процесс оформления документов. Планируется отправить часть гробов и тех граждан Узбекистана, которые находятся в ПВР (пункт временного размещения. — Ред.)», — приводит слова вице-губернатора Владимирской области Михаила Колкова ТАСС.

По словам главы Петушинского района Сергея Великоцкого, людей из пункта временного размещения в Покрове планируют отправить на автобусах в Москву около 17:00–17:30 мск. Напомним, власти Узбекистана направили в Россию специальный самолет. Администрация Владимирской области организует доставку людей до аэродрома Раменское, а также окажет им материальную помощь.

Напомним, пассажирский автобус рано утром 6 октября врезался в поезд Санкт-Петербург — Нижний Новгород на железнодорожном переезде близ Покрова во Владимирской области. В результате аварии погибли 17 человек — граждане Узбекистана и один из водителей из Казахстана. По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Другие новости о столкновении читайте в сюжете iz.ru «ДТП с поездом под Владимиром».