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Попавшие в ДТП под Владимиром граждане Узбекистана высланы на родину
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Выживших в ДТП пассажиров и тела погибших отправят в Узбекистан

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Фото: ТАСС/МЧС России
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Граждан Узбекистана, выживших в ДТП во Владимирской области, планируют отправить на родину в субботу на самолете. Этим же бортом в Узбекистан доставят гробы с опознанными жертвами аварии.

«Людей стараются отправить сегодня, но пока не окончен процесс оформления документов. Планируется отправить часть гробов и тех граждан Узбекистана, которые находятся в ПВР (пункт временного размещения. — Ред.)», — приводит слова вице-губернатора Владимирской области Михаила Колкова ТАСС.

По словам главы Петушинского района Сергея Великоцкого, людей из пункта временного размещения в Покрове планируют отправить на автобусах в Москву около 17:00–17:30 мск. Напомним, власти Узбекистана направили в Россию специальный самолет. Администрация Владимирской области организует доставку людей до аэродрома Раменское, а также окажет им материальную помощь.

Поезд столкнулся с автобусом во Владимирской области

Поезд врезался в пассажирский автобус на переезде во Владимирской области рано утром 6 октября

Фото: ТАСС/МЧС России
Поезд столкнулся с автобусом во Владимирской области
По официальным данным, жертвами аварии стали 18 человек, СМИ сообщают о 21 погибшем
Фото: РИА Новости/МЧС России
Поезд столкнулся с автобусом во Владимирской области
В региональном ГУ МЧС сообщили, что водитель автобуса, вероятнее всего, пытался проскочить через переезд на красный свет. По другой версии, автобус заглох на путях
Фото: РИА Новости/МЧС России
Поезд столкнулся с автобусом во Владимирской области
Пассажирами автобуса могли быть рабочие из Узбекистана, однако эта информация не была подтверждена официально
Фото: ТАСС/МЧС России
Поезд столкнулся с автобусом во Владимирской области
По некоторым данным, среди погибших было трое детей
Фото: агентство городских новостей «Москва»
Поезд столкнулся с автобусом во Владимирской области
Поезд, с которым столкнулся автобус, следовал из Петербурга в Нижний Новгород. Ни его пассажиры, ни бригада поезда при столкновении не пострадали
Фото: агентство городских новостей «Москва»
Поезд столкнулся с автобусом во Владимирской области
На место происшествия сразу прибыли экстренные службы, всего к ликвидации последствий были привлечены 80 человек
Фото: ТАСС/Анна Устинова
Поезд столкнулся с автобусом во Владимирской области
К месту столкновения также прибыла губернатор Владимирской области Светлана Орлова
Фото: ТАСС/МЧС России
Поезд столкнулся с автобусом во Владимирской области
Крупная авария не повредила железнодорожное полотно — сейчас поезда в этом районе следуют без задержек по остальным путям
Фото: РИА Новости/МЧС России

Напомним, пассажирский автобус рано утром 6 октября врезался в поезд Санкт-Петербург — Нижний Новгород на железнодорожном переезде близ Покрова во Владимирской области. В результате аварии погибли 17 человек — граждане Узбекистана и один из водителей из Казахстана. По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Другие новости о столкновении читайте в сюжете iz.ru «ДТП с поездом под Владимиром».

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