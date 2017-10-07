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Опознаны тела 14 из 17 жертв ДТП во Владимирской области

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Фото: ТАСС/видео/МЧС России
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Родственники и друзья опознали тела 14 из 17 погибших в ДТП с участием поезда и пассажирского автобуса во Владимирской области. Об этом сообщил председатель владимирской региональной общественной организации узбеков «Дружба» Улугбек Болтабаев.

«По данным на три часа ночи, неопознанными остаются три тела, 14 тел опознаны. На опознание во Владимир из Москвы прибыли несколько родственников жертв, но основную часть людей идентифицировали те, кто ехал с ними в автобусе и находится в пункте временного размещения в Покрове», — сказал ТАСС Болтабаев.

В диаспоре отметили, что в субботу опознание продолжится в 9:00 мск. В процедуре будут участвовать пассажиры попавшего в ДТП автобуса, которые сейчас находятся в Покрове. Сообщается, что самолет, прибывший из Ташкента в Москву, чтобы забрать в Узбекистан выживших пассажиров, полетит обратно только после завершения опознания.

Поезд столкнулся с автобусом во Владимирской области

Поезд врезался в пассажирский автобус на переезде во Владимирской области рано утром 6 октября

Фото: ТАСС/МЧС России
Поезд столкнулся с автобусом во Владимирской области
По официальным данным, жертвами аварии стали 18 человек, СМИ сообщают о 21 погибшем
Фото: РИА Новости/МЧС России
Поезд столкнулся с автобусом во Владимирской области
В региональном ГУ МЧС сообщили, что водитель автобуса, вероятнее всего, пытался проскочить через переезд на красный свет. По другой версии, автобус заглох на путях
Фото: РИА Новости/МЧС России
Поезд столкнулся с автобусом во Владимирской области
Пассажирами автобуса могли быть рабочие из Узбекистана, однако эта информация не была подтверждена официально
Фото: ТАСС/МЧС России
Поезд столкнулся с автобусом во Владимирской области
По некоторым данным, среди погибших было трое детей
Фото: агентство городских новостей «Москва»
Поезд столкнулся с автобусом во Владимирской области
Поезд, с которым столкнулся автобус, следовал из Петербурга в Нижний Новгород. Ни его пассажиры, ни бригада поезда при столкновении не пострадали
Фото: агентство городских новостей «Москва»
Поезд столкнулся с автобусом во Владимирской области
На место происшествия сразу прибыли экстренные службы, всего к ликвидации последствий были привлечены 80 человек
Фото: ТАСС/Анна Устинова
Поезд столкнулся с автобусом во Владимирской области
К месту столкновения также прибыла губернатор Владимирской области Светлана Орлова
Фото: ТАСС/МЧС России
Поезд столкнулся с автобусом во Владимирской области
Крупная авария не повредила железнодорожное полотно — сейчас поезда в этом районе следуют без задержек по остальным путям
Фото: РИА Новости/МЧС России

Напомним, столкновение автобуса и поезда произошло в ночь на 6 октября на железнодорожном переезде в Покрове Владимирской области. В результате ДТП погибли 17 человек. По информации местных властей, 55 пассажиров автобуса были гражданами Узбекистана, а двое водители — гражданами Казахстана. Трое пострадавших находятся в больнице, их состояние оценивается как стабильно тяжелое.

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что по факту крупного ДТП возбуждено уголовное дело. Кроме того, открыто производство об организации незаконной миграции. В отношении 17 человек, не пострадавших в аварии, составлены административные протоколы за нарушение правил пребывания в России.

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