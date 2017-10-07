Опознаны тела 14 из 17 жертв ДТП во Владимирской области

Родственники и друзья опознали тела 14 из 17 погибших в ДТП с участием поезда и пассажирского автобуса во Владимирской области. Об этом сообщил председатель владимирской региональной общественной организации узбеков «Дружба» Улугбек Болтабаев.

«По данным на три часа ночи, неопознанными остаются три тела, 14 тел опознаны. На опознание во Владимир из Москвы прибыли несколько родственников жертв, но основную часть людей идентифицировали те, кто ехал с ними в автобусе и находится в пункте временного размещения в Покрове», — сказал ТАСС Болтабаев.

В диаспоре отметили, что в субботу опознание продолжится в 9:00 мск. В процедуре будут участвовать пассажиры попавшего в ДТП автобуса, которые сейчас находятся в Покрове. Сообщается, что самолет, прибывший из Ташкента в Москву, чтобы забрать в Узбекистан выживших пассажиров, полетит обратно только после завершения опознания.

Напомним, столкновение автобуса и поезда произошло в ночь на 6 октября на железнодорожном переезде в Покрове Владимирской области. В результате ДТП погибли 17 человек. По информации местных властей, 55 пассажиров автобуса были гражданами Узбекистана, а двое водители — гражданами Казахстана. Трое пострадавших находятся в больнице, их состояние оценивается как стабильно тяжелое.

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что по факту крупного ДТП возбуждено уголовное дело. Кроме того, открыто производство об организации незаконной миграции. В отношении 17 человек, не пострадавших в аварии, составлены административные протоколы за нарушение правил пребывания в России.