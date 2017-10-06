Установлен организатор поездки мигрантов, попавших в ДТП под Покровом

Полиция установила личность организатора поездки мигрантов в автобусе, который столкнулся с поездом во Владимирской области, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Управления на транспорте МВД по Приволжскому федеральному округу.

«В настоящее время полицейскими установлен организатор поездки, который является гражданином республики Казахстан 1981 года рождения», — сказали в пресс-службе.

Возбуждено уголовное дело по статье 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции».

Ранее портал iz.ru сообщал, что в качестве подозреваемого по делу о незаконной миграции был задержан гражданин Казахстана.

Трагедия произошла в ночь на пятницу в районе станции Покров Петушинского района Владимирской области. Автобус пересекал железнодорожный переезд и заглох на путях перед движущимся поездом, в результате чего произошло столкновение. По предварительной информации, транспортное средство было неисправно. Всего в автобусе находились 57 пассажиров и водитель. По последним данным, погибли 17 человек, которые являлись гражданами Узбекистана.

В ходе проверки было выявлено, что мигранты ехали менять на границу с Казахстаном миграционные карты, так как у многих они были уже либо просрочены, либо срок их действия подходил к концу.