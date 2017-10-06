Пострадавшие в ДТП с автобусом под Коломной получат страховые выплаты

Пострадавшие пассажиры в ДТП с автобусом в Коломенском районе Московской области получат страховые выплаты, сообщила в пятницу пресс-служба областного Минтранса.

«Все пассажиры Мострансавто застрахованы в ГК СОГАЗ и смогут получить страховые выплаты», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Инцидент произошел 6 октября в деревне Лукерьино Коломенского района. Пассажирский автобус ГУП «Мострансавто» опрокинулся в кювет. Предположительно, водитель транспортного средства не справился с управлением. В результате погибли 5 человек, еще 22 пострадали. Всего в момент аварии в автобусе находились 39 пассажиров.

Ранее портал iz.ru сообщил о столкновении автобуса и поезда рядом с городом Покровом во Владимирской области. Жертвами аварии стали 16 человек.