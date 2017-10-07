Один человек погиб при столкновении автобуса с грузовиком в Забайкалье

Один человек погиб и 14 пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком на трассе «Амур» в Забайкальском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

«В результате аварии 14 человек пострадали, из них шесть — дети. Один человек погиб», — пояснили в ведомстве.

Как уточнили в краевом управлении МВД, на трассе столкнулись малотоннажный грузовик и рейсовый автобус, который шел по маршруту Чита–Нерчинск. В момент инцидента в автобусе находились 25 человек.

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Накануне в результате столкновения автобуса и поезда во Владимирской области погибли 17 человек.