Пострадавшие в ДТП в Покрове остаются в стабильно тяжелом состоянии

Три пассажира автобуса, попавшего в ДТП на железнодорожном переезде в Покрове Владимирской области, находятся в стабильно тяжелом состоянии.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу регионального департамента здравоохранения Александра Кирюхина.

По словам собеседника агентства, в данный момент медики берут у пациентов лабораторные контрольные анализы.

«В 11:00 часов мы выходим на селектор с федеральными клиниками и обсудим ситуацию уже с федеральными коллегами», — сказал Кирюхин.

Напомним, столкновение автобуса и поезда произошло в ночь на 6 октября на железнодорожном переезде в Покрове Владимирской области. В результате ДТП погибли 17 человек. По информации местных властей, 55 пассажиров автобуса были гражданами Узбекистана, а двое водителей — гражданами Казахстана.