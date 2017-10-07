СК: водитель грузовика мог спровоцировать ДТП с автобусом в Забайкалье

Водитель малотоннажного грузовика, столкнувшегося с рейсовым автобусом на трассе «Амур» в Забайкалье, мог спровоцировать ДТП, выехав на встречную полосу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СКР.

«По предварительной информации, водитель грузового автомобиля выехал на полосу, предназначенную для движения встречного транспорта, в результате чего произошло столкновение с рейсовым автобусом «ПАЗ», — пояснил представитель следственных органов.

Инцидент произошел в субботу. Автобус, следовавший по маршруту Чита–Нерчинск, столкнулся с грузовиком. В результате пострадали 14 человек, в том числе шестеро несовершеннолетних. Водитель грузовика, 1991 года рождения, погиб на месте.

По факту произошедшего СК проводит доследственную проверку.