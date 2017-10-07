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Прощание с погибшим в ДТП вице-премьером Киргизии пройдет 9 октября

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Фото: Пресс-служба президента Кыргызской Республики/president.kg
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Гражданская панихида по погибшему в ДТП вице-премьеру Киргизии Темиру Джумкадырову пройдет в Бишкеке 9 октября, сообщила пресс-служба правительства республики.

«Гражданская панихида по вице-премьер-министру Кыргызской Республики Джумакадырову Темиру Курмангазиевичу состоится 9 октября в 9:00 часов, в Кыргызском национальном академическом театре имени Т. Абдумомунова», — говорится в сообщении на сайте правительства Киргизии.

Похороны зампреда правительства республики состоятся на Ала-Арчинском кладбище Бишкека, где покоятся известные государственные деятели республики.

Темир Джумкадыров погиб 7 октября при столкновении служебного автомобиля с «КамАЗом». Инцидент произошел в селе Садовое Чуйской области Киргизии недалеко от Бишкека.

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