Президент Киргизии принес соболезнования семье погибшего вице-премьера

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев выразил соболезнования родным и близким погибшего в ДТП вице-премьера Темира Джумакадырова. Он заявил, что у него были хорошие политические перспективы.

«Это был человек, которого я в будущем видел одним из руководителей страны», — сказал Атамбаев в субботу в Бишкеке во время церемонии вручения госнаград.

Алмазбек Атамбаев заявил, что Темир Джумакадыров был одним из его воспитанников. Портал iz.ru ранее писал, что вице-премьер Киргизии погиб утром 7 октября в результате ДТП близ села Садовое в Чуйской области.

Служебный автомобиль Джумакадырова столкнулся с грузовиком. Вместе с ним в салоне машины находились его водитель и помощник Нурлан Джамгырчиев, которые также скончались. Сейчас на месте аварии сотрудники правоохранительных органов. После завершения доследственных процедур будет возбуждено уголовное дело.

Сообщается, что 38-летний Темир Джумакадыров направлялся в Таласскую область республики для проверки готовности избирательных участков в преддверии президентских выборов, которые состоятся 15 октября. Погибший вице-премьер возглавлял республиканский штаб по содействию в организации и проведению предстоящих выборов.