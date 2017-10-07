Уголовное дело возбудят по факту гибели вице-премьера Киргизии в ДТП

МВД Киргизии намерено возбудить уголовное дело по факту гибели вице-премьера республики Темира Джумакадырова в серьезном ДТП с участием «КамАЗа», произошедшем 7 октября.

«После завершения оперативно-следственных мероприятий, которые в настоящее время проводятся на месте трагедии, будет возбуждено уголовное дело», — цитирует ТАСС пресс-секретаря МВД Киргизии Бакыта Сейитова.

Трагедия произошла утром 7 октября, когда автомобиль вице-премьера столкнулся с грузовой автомашиной «КамАЗ» в селе Садовое Чуйской области Киргизии. В результате аварии погибли вице-премьер, его помощник и водитель.

Ранее спецслужбы Киргизии задержали участника международной террористической организации, который готовил теракты на территории республики.