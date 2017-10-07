Вице-премьер Киргизии погиб в автоаварии недалеко от Бишкека

Вице-премьер-министр Киргизии Темир Джумакадыров погиб в ДТП недалеко от Бишкека.

Об этом заявили СМИ со ссылкой на пресс-службу правительства Киргизии.

«В результате ДТП погибли водитель и два пассажира автомашины», — сообщает ТАСС.

В правоохранительных органах заявили, что автомобиль премьера столкнулся с «КамАЗом». Причины аварии расследуются.

Отмечается, что Джумакадыров, будучи главой республиканского штаба по выборам, направлялся в город Талас проверить готовность избирательных участков.