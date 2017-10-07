Полиция не рассматривает инцидент в Лондоне как теракт

Правоохранительные органы не рассматривают инцидент с наездом автомобиля на пешеходов в Лондоне как теракт. Днем в субботу, сообщил портал iz.ru, автомобиль заехал на тротуар в Южном Кенсингтоне рядом с Музеем естественной истории.

Из-за инцидента станции метро South Kensington и Sloane Square эвакуированы.

В Twitter лондонской полиции сообщается о нескольких пострадавших. Известно, что задержан один человек по подозрению в причастности к наезду на пешеходов, сообщал портал iz.ru.