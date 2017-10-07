Мэй следит за расследованием наезда на пешеходов в Лондоне

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй постоянно находится в курсе хода расследования наезда автомобиля на толпу у Музея естественной истории в Лондоне. Об этом сообщил представитель канцелярии главы кабмина.

«Премьер-министр следит за ситуацией», — цитирует его «РИА Новости».

Ранее портал iz.ru сообщил, что сотрудники правоохранительных органов задержали водителя автомобиля, наехавшего на людей в Лондоне у Музея естественной истории. В результате инцидента пострадали несколько человек.