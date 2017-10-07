Водитель автобуса в Британии обнаружил в моторном отсеке мигрантов

Водитель автобуса в Великобритании обнаружил в моторном отсеке своего транспортного средства четырех мигрантов. Об этом сообщает Daily Mail.

Как отмечается, автобус возвращался в Великобританию из французского города Кале, где ранее размещался крупный лагерь беженцев.

Водителя насторожил стук в районе двигателя, и он остановился в придорожном сервисе. Открыв моторный отсек, мужчина обнаружил в нем мигрантов. Как выяснилось, это были граждане Судана и Эритреи.

«Я открыл моторный отсек и увидел там лицо довольно недружелюбное. Температура там должна была быть около 65 градусов по Цельсию», — рассказал изданию британец.

Он отметил, что мигранты находились там не менее пяти с половиной часов.

По его словам, мужчины, увидев его, начали спрашивать: «Это Англия?» Водитель вызвал полицию. Правоохранители с немалым трудом извлекли мигрантов из автобуса.

В Европе в настоящий момент не менее 2,5 млн беженцев. Миграционный кризис разразился несколько лет назад. Такое количество мигрантов стало абсолютным рекордом в истории Евросоюза. Многие страны отказываются размещать у себя беженцев, что вызывает большие противоречия между членами ЕС.