По факту ДТП с автобусом в Забайкалье возбуждено уголовное дело

Пострадавшие при столкновении рейсового автобуса и грузовика в Забайкальском крае доставлены в больницы Читы и Шилки. Об этом ТАСС сообщил заместитель министра здравоохранения края Иван Шовдра.

«Из 24 пострадавших 12 человек находятся в краевой детской клинической больнице, девять — в краевой клинической больнице, двое — в первой городской больнице Читы, еще один — в больнице города Шилка», — сказал Шовдра.

Он добавил, что двое пострадавших остаются в тяжелом состоянии, отметив, что помощь им «была оказана в первые часы и в полном объеме».

Напомним, ДТП произошло 6 октября на федеральной трассе «Амур». Автобус с 25 пассажирами, следовавший по маршруту Чита–Нерчинск, столкнулся с грузовиком. По предварительным данным, аварию спровоцировал погибший водитель грузовика, выехав на полосу встречного движения. По факту аварии возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).