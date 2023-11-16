Новый глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон приехал с рабочим визитом в Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом 16 ноября сообщает телеканал BBC.

Кэмерон подтвердил приверженность Лондона поддержке Киева во время конфликта, а также пообещал продолжить оказывать Украине «моральную, дипломатическую, экономическую, но прежде всего военную поддержку».

Украинский лидер поздравил Кэмерона с новым назначением, а также поблагодарил за первый рабочий визит в Киев на новой должности.

«Это очень важно, особенно сейчас, когда мир обращает внимание не только на ситуацию на поле боя в Украине», — сказал Зеленский.

Кэмерон в ответ заявил, что у него были разногласия с бывшим премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, однако поддержка Украины была лучшим решением его правительства.

Ранее, 13 ноября, украинская газета «Страна.ua» сообщила о попытках Зеленского дозвониться до бывшего американского президента Дональда Трампа для проведения переговоров. В публикации добавили, что офис президента Украины сейчас ставит основным вопросом проведение переговоров Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

До этого, 6 ноября, британская газета The Spectator сообщила об изменившемся тоне Зеленского в общении с Западом. Журналист издания отметил, что если недавно позиция Киева была «дайте нам больше и мы сможем быстро победить», то теперь она становится «дайте нам больше или конфликт затянется на неопределенный срок».

При этом 3 ноября пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Белый дом больше не имеет возможности спонсировать Украину на прежнем уровне. По ее словам, правительство США исчерпало дополнительные бюджетные ассигнования на помощь Украине и вынуждено сократить военные поставки.

1 ноября российские пранкеры опубликовали разговор с итальянским премьер-министром Мелони в Сети. В беседе с Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) от имени «африканских чиновников» политик признала, что многие устали от украинского конфликта и вскоре все поймут, что необходим выход из этой ситуации.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.